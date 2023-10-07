AC: вина за разжигание украинского конфликта лежит на США и их союзниках

Соединённые Штаты повинны в смерти десятков тысяч украинцев, пишет бывший спецпомощник президента Рейгана в своей статье для The American Conservative. Но, по его словам, дело не в том, что они не предоставили всю запрашиваемую помощь, а в том, что они долгое время разжигали этот конфликт, а сейчас ведут его ради собственных интересов.

В войне на Украине «Вашингтон разве что только активные боевые действия не предпринимает, чтобы убить российских военных и уничтожить российскую технику», — пишет бывший спецпомощник президента Рейгана Дуг Бэндоу в своей статье для The American Conservative. Но, по его словам, это максимально опасная ситуация и для самих Штатов: ещё никогда они и их союзники не были столь близки к конфликту с ядерной державой.

Но сторонники позиции «Украина прежде всего», возмущаются, что Вашингтон стал ограничивать поддержку Киева. «Для них поддержка правительства Зеленского, очевидно, важнее, чем защита американского народа», — пишет автор статьи. Он согласен с ними, что действия США стоили жизни украинцам, но он видит причину не в недостаточной поддержке Киева, а, наоборот, в том, что «Вашингтон и его союзники неоднократно разжигали ненужный конфликт».

Во-первых, они стали расширять НАТО до границ России, и даже генсек альянса Йенс Столтенберг недавно признал, что в этом причина нынешнего конфликта. Во-вторых, они попирали геополитические интересы России, что проявилось уже на Балканах. В-третьих, они цинично отнеслись к Минским соглашениям как к тактике, позволяющей выиграть время. Западные лидеры обвинили Москву в нарушении договорённостей, но они сами признали, что и не собирались их соблюдать. В-четвёртых, они не стали серьёзно относиться к угрозам России ответить на рост военных связей между Украиной и Западом. В-пятых, к скорому прекращению конфликта могли бы привести переговоры между Россией и Украиной, но они были сорваны. Наконец, в-шестых, Запад стал раздувать украинские военные амбиции. Критики возмущаются, что Украине сразу не выдали американские истребители, но это могло привести к масштабным контрмерам со стороны Москвы.

Вашингтон и европейские правительства не только делят ответственность за этот конфликт, но и используют его для достижения своих собственных целей, пишет автор статьи. Так, Вашингтон уничтожает военный потенциал России ценой весьма небольших собственных трат. Поэтому, например, сенатор Митт Ромни назвал помощь США Украине «чрезвычайно мудрой инвестицией». «Однако это сомнительная выгода, поскольку Москва не угрожала Америке», — отмечает автор статьи. Больше того, конфликт стимулировал развитие военной промышленности России, что в конечном итоге может укрепить её военные позиции.

Наконец, Россия может пойти на эскалацию, предупреждает автор статьи. Он уверен, что Владимир Путин не хочет войны с США и НАТО. Но ставки могут повыситься, и терпение Москвы может иссякнуть.

Украина входит в сферу экзистенциальных интересов для России, отмечает Дуг Бэндоу. И это значит, что она гораздо больше Штатов готова играть в эту внешнеполитическую игру. И если насчёт использования ядерного оружия есть сомнения, то Россия в том числе действует и косвенно. Например, укрепление отношений России и КНДР может привести к тому, что Москва будет способствовать военно-техническому прогрессу Пхеньяна, который тоже противостоит Америке.

Американские чиновники сами нередко заявляют, что их цель — не столько усилить Киев, сколько ослабить Москву, пишет автор статьи. «Чтобы война на Украине завершилась на условиях, соответствующих американским интересам и идеалам, Украина должна восприниматься как победившая, а российское вторжение должно войти в историю как решительное поражение», — настаивал бывший чиновник Госдепартамента и конгрессмен Том Малиновский.

США и Европа должны поставить в приоритет разработку стратегии по окончанию войны, отмечает автор статьи. Всякая помощь должна способствовать тому, чтобы Киев вступил в переговоры. Сделать это будет непросто, предупреждает автор статьи. Администрация Байдена должна проинформировать Киев, что она не станет поддерживать его требования по возвращению Крыма* и Донбасса**.

«Вашингтон и его союзники безответственно способствовали созданию обстоятельств, породивших конфликт. Их безрассудное поведение привело к гибели десятков тысяч украинцев. Сегодня лучшая надежда на мир – это переговоры между Москвой и Вашингтоном, которые помогут остановить нарастающее движение союзников к потенциально гораздо более масштабной и смертоносной войне», — пишет Дуг Бэндоу в своей статье для The American Conservative.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

** Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство их жителей на референдуме, проведённом с 23 по 27 сентября 2022 года (прим. ИноТВ).