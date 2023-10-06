Politico: Словакия оставит Украину без помощи — как и обещал Фицо

Как и ожидалось, Братислава прекратит помогать Киеву, пишет Politico. На прошедших парламентских выборах победила партия пророссийского политика Роберта Фицо. Причем, по мнению издания, победу ей принесла антиукраинская риторика, обещание заблокировать потенциальное членство Украины в НАТО и отменить направленные против России санкции. Сообщается, что партии, выступающие против такой поддержки, собираются формировать коалицию в новом правительстве и уже ведут переговоры.

После выборов, прошедших в минувшие выходные, временное правительство уже объявило о приостановке отправки дальнейшей военной помощи Украине, сообщает Politico. Причина — политические партии, выступающие против поддержки Киева уже начали переговоры о формировании коалиции.

«Уходящее бюрократическое правительство Словакии больше не будет отправлять военные материалы на Украину», — цитирует Politico представителя правительства, поясняя, что ранее министерство обороны Словакии рассматривало варианты отправки очередного пакета помощи.

Как пишет издание, партия Smer, которую возглавляет бывший премьер-министр Роберт Фицо, победила на прошедших парламентских выборах на волне обещаний, связанных с Украиной. Среди них прекращение поставок оружия, блокирование потенциального членства Украины в НАТО и отмена антироссийских санкций.

После объявления результатов выборов президент страны Зузана Чапутова предложила Роберту Фицо сформировать коалиционное правительство в срок до 16 октября. «Решение по этому вопросу должно следовать за итогами переговоров о формировании правительства, которые проходят в эти дни», — заявил пресс-секретарь президента Мартин Стрижинец. «Решение о предоставлении военной помощи в данный конкретный момент создало бы прецедент для будущих смен политической власти».