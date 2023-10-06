Politico: Словакия оставит Украину без помощи — как и обещал Фицо
После объявления результатов выборов президент страны Зузана Чапутова предложила Роберту Фицо сформировать коалиционное правительство в срок до 16 октября. «Решение по этому вопросу должно следовать за итогами переговоров о формировании правительства, которые проходят в эти дни», — заявил пресс-секретарь президента Мартин Стрижинец. «Решение о предоставлении военной помощи в данный конкретный момент создало бы прецедент для будущих смен политической власти».
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