Коррупционный скандал с участием Хантера Байдена, — а, возможно, и Джо Байдена — служит напоминанием об украинском взяточничестве и играет на руку противникам финансовой помощи Киеву в конгрессе США, пишет обозреватель 19FortyFive Джон Россомандо. Он отмечает, что коррупция и восприятие коррупции по обе стороны Атлантики представляют наибольшую угрозу для способности Киева продолжать борьбу.

Вашингтон, похоже, не в состоянии решить проблемы с Хантером Байденом и Украиной, пишет обозреватель 19FortyFive Джон Россомандо.



Участие Хантера Байдена в коррупционных сделках с украинской газовой компанией Burisma привлекает внимание ко взяточничеству на Украине. Слухи о том, что Джо Байден и его сын Хантер получили взятку в размере $5 млн каждый от основателя Burisma Николая Злочевского, который таким образом пытался купить их поддержку для отставки генерального прокурора Украины Виктора Шокина, служат напоминанием об этой проблеме Киева.



«Burisma, кажется, не связана с конфликтом на Украине, но так ли это?» — задаётся вопросом автор.



Скандал с Хантером Байденом служит напоминанием об украинской коррупции и играет на руку противникам финансовой помощи Киеву в конгрессе США. С начала конфликта в феврале 2022 года США потратили на Украину более $100 млрд.



«Американцы хотят знать, что они платят за нечто стоящее», — отмечает Россомандо.



До этого момента ни США, ни НАТО, ни Украина не разработали стратегию, позволяющую одержать решительную победу над Россией. А используемый Киевом подход, который приводит к потере жизней и денег, уже подорвал доверие к американскому участию в этом конфликте.



Говоря о коррумпированности Украины, автор напоминает о том, что её армия закупала продовольствие по завышенным ценам, а также о том, что её также обвиняли в коррупции при закупке бронежилетов для военных. Кроме того, образовался растущий чёрный рынок украденного западного оружия, поставляемого Украине. И Министерство обороны США сейчас изо всех сил пытается отслеживать передаваемые Киеву вооружения.



Коррупция и восприятие коррупции по обе стороны Атлантики представляют наибольшую угрозу для способности Украины продолжать борьбу и добиться победы, говорится в статье. Американцы всегда выступают против войн, когда не видят способа победить и чувствуют, что ресурсы тратятся впустую. Так было во Вьетнаме, Ираке, Афганистане, а теперь и на Украине. Украинский конфликт рассматривается как опосредованная война, в которой миллионы американцев не хотят участвовать.



«Большинство американцев не поддержат войну с Россией по любой причине, кроме вторжения российских морских пехотинцев или десантников на Аляску», — пишет в завершение своей статьи Джон Россомандо.