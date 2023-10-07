Judging Freedom Оригинал

JF: Зеленскому не позволят начать переговоры, пока конфликт приносит Западу выгоду

Материал представлен в переводе ИноТВ
Украина ведёт эту войну не для себя, а для США и НАТО, заявил бывший сотрудник госдепа США Мэттью Хо в интервью Judging Freedom. И пока власть имущие на Западе могут извлекать из этого конфликта выгоду, он будет продолжаться. Тем не менее «раскол коалиции» уже начался, уверен Хо: у США не получится удержать страны, которые совершенно не заинтересованы в этой войне.

США глубоко вцепились в Украину и пользуются её коррумпированностью. Вы думаете, что он (Зеленский. — ИноТВ) инструмент ультраправых? Считаете ли вы, что он недостаточно агрессивен для них? Или же он агрессивен настолько, насколько только может, до такой степени безрассудства, что они просто отправляют людей в мясорубку? Я имею в виду, кто разочарован в нём: западная Европа, Овальный кабинет в Вашингтоне или неонацисты в Киеве? Кто им недоволен?

МЭТТЬЮ ХО, бывший сотрудник госдепа США: Я думаю, что он многих задел за живое, и его слова можно понять. Украина ведёт эту войну за США, она ведёт эту войну за НАТО. Они не дали ей заключить мирное соглашение, которое должно было положить конец этой войне в первые же недели. Они могли бы заключить мирное соглашение до начала военных действий. Так что Украина ведёт эту войну, как признают многие американские официальные лица, за США и за НАТО. И поэтому, когда ей отказывают во всём, что, по их мнению, необходимо для ведения войны, а также предоставляют свободу действий, как бы говоря: «Наносите удары вглубь России»… Они это, конечно, и так делают, но у них нет ракетных технологий, чтобы наносить такие удары, которые они хотели бы.

Я думаю, что то разочарование, которое выразил Зеленский, было воспринято многими на Западе как проявление отсутствия благодарности. Заметно, как западные лидеры видят это и отвечают отказом. Мы с вами говорили об этом на прошлой неделе, и мы видели, что произошло в Словакии с избранием премьер-министра, который не так уж заинтересован в продолжении поддержки этого конфликта. Происходит раскол коалиции, который и должен был произойти. Это было неизбежно, потому что вы объединили 30 с лишним стран в одну коалицию для участия в войне, которая, как все они понимали, была бесполезной, имела неблаговидные истоки и не отвечала их интересам.

И вот, прошло уже 19 месяцев, наступает очередная зима, которая, вероятно, будет более суровой, чем прошлая, так что им придётся потратить ещё сотни миллиардов евро на топливные субсидии, верно? В этой коалиции действительно начинает проявляться напряжение. Поэтому я думаю, именно они и разочарованы.

Конечно, если бы я был в администрации Байдена, я думаю, что во многом был бы рад Зеленскому. Потому что, если посмотреть, скажем, на аудиторию среди американцев, которая поддерживает Джо Байдена, — они обожают этого парня! Да они бы хотели, чтобы этот человек баллотировался в президенты США или стал помощником Байдена. 

Поэтому я уверен, что всё сводится к политическим интересам. Как мы уже говорили, этот конфликт будет продолжается до тех пор, пока есть политическая выгода для тех, кто находится у власти, будь то Москва, Киев или Вашингтон.

Как вы думаете, рискнул бы он своей жизнью, если бы сказал Джо Байдену: «Знаете, мы не можем продолжать, мы должны заключить какое-то мирное соглашение с Россией»? Как вы думаете, на него было бы совершено покушение, если бы он так поступил?

МЭТТЬЮ ХО: Безусловно, такая опасность существует. Долгая история зависимых от США государств показывает, что если вы их разозлите, они вас уберут. В этом нет никаких сомнений. Так что есть вероятность, что он мог бы быть смещён в результате переворота. Переворота, в результате которого к власти пришёл бы кто-то вроде него.

Вспомните, когда он стал у власти, когда выиграл выборы, он вёл кампанию по переговорам с Россией о мире на востоке Украины. А когда он вступил в должность, ультраправые, националисты, нацисты приставили пистолет к его голове и сказали: «Ну уж нет». И Виктория Нуланд, и все её соратники-неоконсерваторы — все они тоже сказали: «Вот, как мы поступим…».

И помните, в самом начале этого конфликта, в первые пару недель после вторжения России, Зеленский согласился на предложение о мире. Он сказал: «Да-да, мы можем быть нейтральными. Раз это то, чего они хотят, то мы сохраним нейтралитет, и это положит конец войне». А затем, конечно же, по мере продвижения этих переговоров, к концу марта — началу апреля, США и Великобритания в особенности оказали такое давление на Зеленского, что украинцы просто вышли из этих переговоров.

Дата выхода в эфир 05 октября 2023 года.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Judging Freedom США Северная Америка
теги
армия Владимир Зеленский война геополитика Джо Байден Европа Запад коалиция коррупция НАТО помощь правительство президент Россия США Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров