JF: Зеленскому не позволят начать переговоры, пока конфликт приносит Западу выгоду

Украина ведёт эту войну не для себя, а для США и НАТО, заявил бывший сотрудник госдепа США Мэттью Хо в интервью Judging Freedom. И пока власть имущие на Западе могут извлекать из этого конфликта выгоду, он будет продолжаться. Тем не менее «раскол коалиции» уже начался, уверен Хо: у США не получится удержать страны, которые совершенно не заинтересованы в этой войне.

США глубоко вцепились в Украину и пользуются её коррумпированностью. Вы думаете, что он (Зеленский. — ИноТВ) инструмент ультраправых? Считаете ли вы, что он недостаточно агрессивен для них? Или же он агрессивен настолько, насколько только может, до такой степени безрассудства, что они просто отправляют людей в мясорубку? Я имею в виду, кто разочарован в нём: западная Европа, Овальный кабинет в Вашингтоне или неонацисты в Киеве? Кто им недоволен?

МЭТТЬЮ ХО, бывший сотрудник госдепа США: Я думаю, что он многих задел за живое, и его слова можно понять. Украина ведёт эту войну за США, она ведёт эту войну за НАТО. Они не дали ей заключить мирное соглашение, которое должно было положить конец этой войне в первые же недели. Они могли бы заключить мирное соглашение до начала военных действий. Так что Украина ведёт эту войну, как признают многие американские официальные лица, за США и за НАТО. И поэтому, когда ей отказывают во всём, что, по их мнению, необходимо для ведения войны, а также предоставляют свободу действий, как бы говоря: «Наносите удары вглубь России»… Они это, конечно, и так делают, но у них нет ракетных технологий, чтобы наносить такие удары, которые они хотели бы.

Я думаю, что то разочарование, которое выразил Зеленский, было воспринято многими на Западе как проявление отсутствия благодарности. Заметно, как западные лидеры видят это и отвечают отказом. Мы с вами говорили об этом на прошлой неделе, и мы видели, что произошло в Словакии с избранием премьер-министра, который не так уж заинтересован в продолжении поддержки этого конфликта. Происходит раскол коалиции, который и должен был произойти. Это было неизбежно, потому что вы объединили 30 с лишним стран в одну коалицию для участия в войне, которая, как все они понимали, была бесполезной, имела неблаговидные истоки и не отвечала их интересам.

И вот, прошло уже 19 месяцев, наступает очередная зима, которая, вероятно, будет более суровой, чем прошлая, так что им придётся потратить ещё сотни миллиардов евро на топливные субсидии, верно? В этой коалиции действительно начинает проявляться напряжение. Поэтому я думаю, именно они и разочарованы.

Конечно, если бы я был в администрации Байдена, я думаю, что во многом был бы рад Зеленскому. Потому что, если посмотреть, скажем, на аудиторию среди американцев, которая поддерживает Джо Байдена, — они обожают этого парня! Да они бы хотели, чтобы этот человек баллотировался в президенты США или стал помощником Байдена.

Поэтому я уверен, что всё сводится к политическим интересам. Как мы уже говорили, этот конфликт будет продолжается до тех пор, пока есть политическая выгода для тех, кто находится у власти, будь то Москва, Киев или Вашингтон.

Как вы думаете, рискнул бы он своей жизнью, если бы сказал Джо Байдену: «Знаете, мы не можем продолжать, мы должны заключить какое-то мирное соглашение с Россией»? Как вы думаете, на него было бы совершено покушение, если бы он так поступил?

МЭТТЬЮ ХО: Безусловно, такая опасность существует. Долгая история зависимых от США государств показывает, что если вы их разозлите, они вас уберут. В этом нет никаких сомнений. Так что есть вероятность, что он мог бы быть смещён в результате переворота. Переворота, в результате которого к власти пришёл бы кто-то вроде него.

Вспомните, когда он стал у власти, когда выиграл выборы, он вёл кампанию по переговорам с Россией о мире на востоке Украины. А когда он вступил в должность, ультраправые, националисты, нацисты приставили пистолет к его голове и сказали: «Ну уж нет». И Виктория Нуланд, и все её соратники-неоконсерваторы — все они тоже сказали: «Вот, как мы поступим…».

И помните, в самом начале этого конфликта, в первые пару недель после вторжения России, Зеленский согласился на предложение о мире. Он сказал: «Да-да, мы можем быть нейтральными. Раз это то, чего они хотят, то мы сохраним нейтралитет, и это положит конец войне». А затем, конечно же, по мере продвижения этих переговоров, к концу марта — началу апреля, США и Великобритания в особенности оказали такое давление на Зеленского, что украинцы просто вышли из этих переговоров.

Дата выхода в эфир 05 октября 2023 года.