Fox News: Байден на протяжении 50 лет принимает неверные решения по внешней политике США

На протяжении 50 лет Джо Байден принимал ошибочные решения во внешней политике США, ублажал врагов Соединённых Штатов и преклонялся перед Китаем, у которого есть какой-то компромат на американского президента, заявил сенатор Том Коттон в эфире телеканала Fox News. По мнению конгрессмена, семейство Байденов незаконно заработало миллионы долларов, и пришла пора призвать действующего хозяина Белого дома к ответу, поскольку рядовые американцы имеют право знать всю правду о тёмных делах американского лидера и его родни.

ТОМ КОТТОН, сенатор: Джо Байден ошибался почти во всех важных решениях по внешней политике и национальной безопасности за последние 50 лет, о чём ещё десять лет назад говорил тогдашний министр обороны в администрации Барака Обамы Боб Гейт, так что к этому можно добавить ещё десять лет.

Он последовательно умиротворял и примирял наших противников. Он шёл им на уступки лишь из-за своего неверного суждения и идеологического отвращения к силе и уверенности Соединённых Штатов.

Я также считаю, что следует задаться вопросом, обеспокоен ли Джо Байден своими связями с такой страной, как коммунистический Китай. Это неоспоримый факт, что семья Байденов заработала миллионы, а может быть, десятки миллионов долларов на предприятиях, связанных с коммунистическим Китаем, а также в других странах по всему миру.

Итак, помимо идеологической слабости Джо Байдена, я думаю, у нас также есть законные вопросы, на которые необходимо ответить, о том, скомпрометирован ли Джо Байден из-за отношений его семьи с некоторыми из этих противников Америки.

МАРИЯ БАРТИРОМО, ведущая Fox News: Мда, именно поэтому я часто задаю вопрос: что есть у Пекина на Джо Байдена? Мы, очевидно, слышали от комитета по надзору палаты представителей, что они прямо сейчас отправляют повестки в суд Хантеру Байдену и его родственникам. Как им удаётся получать миллионы долларов и создавать 20 подставных компаний, чтобы запутать движение денег, которые в конечном итоге попадают на счета семьи Байденов? Как им это удавалось, пока Джо Байден был вице-президентом?

ТОМ КОТТОН: Думаю, что особого контроля не было, особенно в те времена, когда конгресс находился в руках демократов. Ещё я думаю, что многие люди попросту не верили, что действующий вице-президент может быть таким безрассудным. Конечно же, это происходило не только в течение восьми лет его вице-президентства. Это происходило и в годы его пребывания в сенате США.

И речь идёт не только о его сыне, вся семья Байденов десятилетиями обогащалась за счёт государственной должности Джо Байдена. Если он этим занимался, когда был в сенате и на посту вице-президента, неужели мы действительно думаем, что они остановятся, когда он займёт высший пост в стране?

Я благодарен палате представителей за это расследование. Надеюсь, что ответы появятся раньше, чем позже, потому что американский народ заслуживает того, чтобы точно знать, чем занималось семейство Джо Байдена, когда он был вице-президентом, и, возможно, чем они продолжают заниматься, пока он является президентом.

Дата выхода в эфир 20 ноября 2023 года.