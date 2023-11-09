«Пора сопоставить факты»: глава комитета палаты представителей США по надзору рассказал Fox, зачем вызвал на дачу показаний сына и брата Джо Байдена

Комитет палаты представителей США по надзору в рамках рассмотрения дела об импичменте Джо Байдену направил его сыну Хантеру и брату Джеймсу повестки о явке для дачи показаний, передаёт Fox News. Как заявил в эфире канала глава комитета Джеймс Комер, конгрессмены сочли, что у них собралось достаточно доказательств того, что нынешний лидер США в свою бытность вице-президентом получал процент от доходов сына — а теперь настало время составить полную картину и побеседовать с родственниками Байдена.

Позвольте, я пройдусь хронологически по истории с компанией Burisma — а то ведь, как известно, Хантер (Байден. — ИноТВ) в передаче Good Morning America признался, что опыта деятельности ни в энергетическом, ни в нефтегазовом, ни в угольном секторе Украины у него было ноль, но ему при этом выплачивали миллионы долларов, а за что он получал деньги, он объяснить не смог. Но хронология событий у нас ведь есть: в октябре 2015 года администрация Обамы официально решила, что Украина добилась достаточно хороших результатов на ниве борьбы с коррупцией, чтобы ей можно было гарантировать кредит, точный размер которого составлял миллиард долларов; нам известно, что за пять дней до поездки Джо Байдена на Украину в декабре того же года, Байден провёл телефонный разговор со своим сыном Хантером и руководством Burisma; известно нам и то, что именно в этот момент руководство Burisma слёзно просило о помощи со стороны Вашингтона.

Затем, как мы знаем, Джо, воспользовавшись миллиардом долларов американских налогоплательщиков в качестве «инструмента влияния», потребовал уволить прокурора, который вёл расследование в отношении Burisma и его сына; больше того, этого, чёрт бы его побрал, прокурора уволили уже через шесть часов, и в результате Хантер продолжил получать деньги.

С вашей точки зрения, попадает ли подобное под определение взяточничества, принятое в нашей стране, и соответствующие законы?

ДЖЕЙМС КОМЕР, председатель комитета палаты представителей США по надзору: Разумеется. И обратите внимание — вся эта история являет собой пример взаимной услуги. По иронии судьбы вокруг этого вращался первый импичмент Трампа, а он ведь только и сделал, что задал вопросы по поводу коррупции. В нашем же случае коррупция — вот она, вы только что её расписали: хронология событий известна, а к тому же имеется и призание самого Джо Байдена, который заявил под запись, что это он добился увольнения того прокурора, пригрозив не выплачивать Киеву деньги наших налогоплательщиков. И вся эта хронология представляет в рамках нашего расследования огромный интерес. А ведь есть ещё и хронология событий, касающихся Китая, когда в кармане Джо Байдена оказались 40 тысяч долларов, которые поступили после того, как Хантер в мессенджере WhatsApp пригрозил китайскому агенту, заставив его выполнить обещание, данное в те времена, когда Джо Байден ещё занимал пост вице-президента. И выходит...

Позвольте задам такой вопрос: в том сообщении в WhatsApp было сказано: «Я вот сижу с отцом, и нам с ним очень интересно, почему же вы не сдержали свои обещания», а в ответ говорилось: «Мы ждём от вас звонка» — то есть от Джо и Хантера, но Джо Байден при этом заявлял, что он ни с Хантером, ни со своим братом, ни вообще с кем-либо никакие сделки с зарубежными партнёрами не обсуждал. А ведь в том сообщении говорилось: «Я сижу с отцом, почему вы не выполнили обещанное? Учитывая его связи и мою обидчивость, вы пожалеете, что не сдержали слово». Сколько же денег было отправлено на счета семейства Байден — и сколько дней успело пройти с этой беседы? И, кстати говоря, речь идёт об энергетической компании из Китая.

ДЖЕЙМС КОМЕР: Пять дней спустя на счета связанного с Хантером Байденом юрлица было перечислено пять миллионов долларов. На следующий день он отправил 400 тысяч долларов в рамках сделки, о которой нам рассказали Тони Бобулински и другие — по их словам, «большому человеку» причиталось десять процентов. Ну а этот перевод в размере 400 тысяч несколько дней спустя превратился в чек на 40 тысяч на имя Джо Байдена — то есть «большой человек» действительно получил ровно десять процентов. Выходит, что у Джо Байдена есть и «китайская проблема», и «украинская». Мы, конечно, многого не знаем о том, с чего всё началось...

А «российской проблемы» у него случайно нет? А то там ведь была та встреча с российским олигархом в кафе Milano?

ДЖЕЙМС КОМЕР: Совершенно верно, «российская проблема» у него тоже есть.

Сколько вообще членов семьи Байдена получали деньги — и сколько среди них было его внуков? И известно ли вам о какой-либо работе, которую мог выполнять хоть кто-то из них, получая в качестве вознаграждения обнаруженные вами десятки миллионов долларов?

ДЖЕЙМС КОМЕР: Если считать самого Джо Байдена, в сумме получается десять членов его семьи — то есть выходит девять его родственников, не считая его самого. Речь о какой-либо «работе» среди них может идти только в случае Хантера и Джима Байденов, поэтому мы их в первую очередь и вызываем на дачу показаний. Как минимум один его внук и несколько племянников и племянниц очень юного возраста получали переводы от иностранных граждан. Так что вопросов у нас много, и мы сейчас на том этапе, когда пора сопоставить все факты, а потому необходимо привлекать Байденов к сотрудничеству — и именно поэтому мы сегодня отправили эти повестки.

Дата выхода в эфир 09 ноября 2023 года.