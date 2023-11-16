Палата представителей США начала новую фазу расследования по делу об импичменте президенту Джо Байдену, заявил в эфире Fox News член комитета палаты по юридическим вопросам Бен Кляйн. Как пояснил Кляйн, комментируя заявление спикера палаты Майка Джонсона, перед конгрессменами уже совсем скоро предстанут сын и брат Байдена, которым придётся подробно рассказать под присягой о деньгах, которые при их посредничестве получал нынешний лидер США от иностранцев.

Председатель комитета палаты представителей по надзору Джеймс Комер, а также главы комитета по юридическим вопросам Джим Джордан и бюджетного комитета Джейсон Смит вчера ознакомили спикера палаты Майка Джонсона о ходе расследования по делу об импичменте. После этого Джонсон опубликовал официальное заявление, сообщив следующее: «Теперь закономерным шагом будет привести ключевых свидетелей к присяге и задать им вопросы под страхом наказания за лжесвидетельство, дабы заполнить все пробелы в имеющихся данных».

Господин конгрессмен, чем нынешнее расследование в связи с возможными фактами торговли влиянием и отмывания денег обернётся для семейства Байден?

БЕН КЛЯЙН, член палаты представителей от штата Вирджиния, входит в комитет по юридическим вопросам: Спикер заявил — и я рад это слышать, — что мы входим в новую фазу расследования в отношении семейного бизнеса Байденов по делу об импичменте и будем вызывать свидетелей: Хантер Байден и брат Джо Байдена получат повестки и предстанут перед палатой, и мы действительно заполним все пробелы в вопросе того, как шли финансовые потоки. У нас уже имеются банковские выписки и чёткие свидетельства того, что Джо Байден получал от брата деньги, которые выплачивались в интересах иностранных лиц.





Мы, члены комитета по юридическим вопросам, докопаемся до истины и будем идти по следу фактов, куда бы они нас ни вели, — и я высоко ценю то, что господин спикер сделал следующий шаг, дабы мы смогли дойти до этого этапа.

Дата выхода в эфир 16 ноября 2023 года.