Hill: уже скоро — республиканцы близки к запуску процедуры импичмента Байдена

Решение по запуску процесса импичмента президента США будет принято в ближайшее время, заявил новый спикер палаты представителй конгресса США от республиканской партии Майк Джонсон. Как сообщает The Hill, в основу обвинения лягут документы о подозрительных финансовых операциях семьи Байденов, выгодополучателем от которых был нынешний глава Белого дома.

«Я верю, что очень скоро мы придем к решению по этому вопросу», заявил спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон, комментируя намерение республиканцев выдвинуть вотум недоверия президенту, отмечает The Hill. Основанием для запуска процедуры станет дело и финансовых махинациях в семье Байдена.

Расследование будет проходить в соответствии с законодательством и конституцией, республиканцы хотят действовать, основываясь на полученных доказательствах. «Мы должны следовать нашим обязательствам по Конституции и проводить соответствующие расследования должным образом», — добавил Джонсон.

Бывший спикер Кевин Маккарти перед тем, как его сместили с руководящей должности, поручил трем комитетам палаты представителей начать официальное расследование о зарубежных деловых операциях семьи Байденов и преследовании сына президента Хантера Байдена. Но, как отмечает автор, Маккарти выступил с этим предложением, не проведя голосования, чем вызвал недовольство, особенно со стороны демократов.

Обвинение отмечает подозрительные финансовые операции внутри семьи Байдена, которые подтверждаются личными банковскими документами. Например, чек на сумму $ 40 тыс., выданный брату Байдена Джеймсу и его жене Саре, был обозначен как «погашение кредита», сообщается изданием The Hill.

Эксперты предположили, что погашение кредита - произведенное в 2017 году, когда Байден уже не занимал пост вице-президента, - было связано с зарубежными деловыми операциями Джеймса Байдена в Китае, и отследили доходы, которые проходили через компании сына нынешнего президента - Хантера Байдена, а затем были переведены в одну из них, принадлежащую Джеймсу.

Представители демократический партии в свою очередь говорят о том, что это просто передача денег внутри семьи. "Как частное лицо Джо Байден одолжил деньги своему брату, который вернул их через 2 месяца".

Председатель палаты представителей республиканцев Элиза Стефаник во время пресс-конференции отметила, что Байден скомпрометирован и «американский народ это знает».

Республиканцы будут прилагать все усилия для того, чтобы добиться правды для жителей США.

Также, по мнению автора статьи, это расследование принципиально для самой республиканской партии. Так как во время президентского срока Дональда Трампа демократы дважды пытались запустить процесс импичмента, чем вводили в ярость республиканцев.

«То, что вы сейчас видите, — это продуманный конституционный процесс, который был предусмотрен основателями, создателями Конституции. Именно так, а не так, как это делали демократы» - подчеркнул Майк Джонсон.