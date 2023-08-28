Hill: «когда, если не сейчас?» — республиканцы задумались об импичменте Байдену

Республиканцы в Конгрессе США собираются запустить процедуру расследования по делу об импичменте нынешнего президента Байдена, пишет издание Hill. Причем, по некоторым данным речь может идти уже о следующем месяце. Среди членов республиканской партии ещё есть сомневающиеся. Однако хотя поезд импичмента пока не покинул станцию, но двигатели уже запущены.

Республиканцы в Конгрессе США собираются запустить процедуру расследования по делу об импичменте нынешнего президента Байдена, пишет издание Hill. Причем, по некоторым данным речь может идти уже о следующем месяце.

«Это обязательно,» - заявил конгрессмен Ральф Норман в интервью изданию. «Я имею в виду, когда, если не сейчас? У нас достаточно (материала — ИноТВ) не только для начала расследования, но и для начала процедуры импичмента».

Однако есть среди республиканцев и сомневающиеся. «Я думаю, прежде чем мы перейдем к расследованию по делу об импичменте, мы должны… должна быть прямая связь с президентам в некоторых доказательствах», — цитирует Hill конгрессмена Дона Бэйкона. «У нас должны быть чёткие доказательства тяжкого преступления или проступка, а не просто предположение о том, что таковое может быть. Я думаю, нам нужно больше конкретных доказательств, чтобы пойти по этому пути».

Издание считает, что поезд импичмента пока не покинул станцию, но двигатели уже запущены.

Так спикер палаты палаты представителей Кевин Маккарти на прошлой неделе дал явный знак, что процедура расследования может начаться уже в сентябре, когда конгрессмены вновь соберутся после перерыва. «Если вы посмотрите на всю информацию, которую нам удалось собрать до сих пор, то расследование по делу об импичменте будет естественным следующим шагом», — цитирует спикера издание.

Прежде всего акцент делается на различных аспектах зарубежного бизнеса членов семьи Байдена во времена его вице-президентства. Комитет палаты представителей по надзору следил, чтобы расследование этого дела было в центре внимания во время августовских каникул, публикуя стенограммы интервью комитета и отправляя запросы о предоставлении информации.

Причем многие законодатели, посещавшие свои округа, сообщали, что их часто спрашивают об импичменте. Однако некоторые представители конгресса выражают обеспокоенность по поводу собранных доказательств и считают, что уголовное преследование экс-президента Трампа может оказывать влияние на весь процесс в отношении Байдена.

Тем не менее, подчеркивает Hill, республиканцы настаивают, что будут благоразумны в своём расследовании. «Я просто хочу, чтобы было предельно ясно, что это не связано с политикой», — пояснил конгрессмен Чип Рой. «Они не боятся бить наших парней. Они объявили два импичмента Трампу. Я считаю, что вот это политика, и иногда нужно давать сдачи. Но я хочу внести ясность: это не политический ответ».

Спикер палаты представителей Кевин Маккарти уточнил, что многое зависит от того, насколько оперативно администрация Байдена представит запрашиваемые документы. На что демократы ответили, что не знают, о каких документах может идти речь, ведь, по их заверениям, администрация открыта к сотрудничеству.

Заявление спикера палаты обрадовало многих членов республиканской партии, пишет Hill. «Я бы хотел надеяться, что он предпримет эти действия», — сообщил член палаты представителей Бот Гуд. «С каждым днём кажется, что появляется всё больше свидетельств очевидных преступных действий преступной семьи Байденов".

«Я думаю, что любым колеблющимся республиканцам было бы непросто проголосовать против импичмента этого президента, учитывая растущие доказательства, особенно если они будут продолжать подтверждаться и расширяться», — добавил Гуд.

Hill напоминает, что комитеты палаты представителей по надзору, судебной системе и путям и средствам уже вели расследование зарубежных деловых операций членов семьи Байдена. Были даже найдены разоблачители, которые утверждают, что Министерство юстиции затягивало расследование налоговых преступлений в отношении Хантера Байдена. А последнему сейчас грозит специальное расследование после того, как его сделка с признанием вины провалилась.

Комиссия по надзору особо обратила внимание на показания бывшего помощника сына Байдена Девона Арчера. Тот утверждает, что Хантер неоднократно включал громкую связь со своим отцом во время переговоров с иностранными партнерами. Из этого следует, что президент Байден лгал, заявляя, что никогда не обсуждал с сыном бизнес. Однако Арчер добавил, что все разговоры по громкой связи ограничивались любезностями.

Пока что республиканцы не смогли доказать, что Джо Байден получал прямую финансовую выгоды от какой-либо предпринимательской деятельности членов своей семьи. Однако законодатели считают, что им не обязательно показывать прямые платежи, чтобы продемонстрировать наличие коррупции.

Многие законодатели заявляют, что готовы поддержать инициативу республиканцев, чтобы дать партии больше рычагов влияния в расследовании. По их мнению, это особенно актуально, учитывая, что прокурор штата Дэлавэр Дэвид Вайс был назначен для надзора за уголовным делом в отношении Хантера Байдена. Поэтому некоторые предполагают, что министерство юстиции в конечном итоге попытается заблокировать запросы республиканцев о предоставлении информации, сославшись на продолжающееся расследование.

Как сообщает Hill, Иен Сэмс, представитель Белого дома по надзору и расследованиям, отнесся к инициативе республиканцев скептически. «Спикер Маккарти решил, что правда не должна мешать его усилиям и усилиям Палаты представителей очернить президента. Они ставят во главу угла свою собственную экстремистскую, ультраправую политическую повестку в ущерб сосредоточению на том, что действительно важно для американского народа: совместной работе, чтобы сделать их жизнь лучше,» — говорится в его заявлении.

С ним в чем-то согласны и некоторые республиканцы. «Импичмент Байдену, каким бы праведным он ни был, основанный на коррупции, которую мы видели, ничего не сделает для человека, который страдает прямо сейчас, не в состоянии купить машину, заплатить за бензин, отправить своих детей в школу…», — считает конгрессмен Чип Рой.