Fox Business: конгрессмен про импичмент Байдена — мы ещё не в конце пути, но продолжаем расследование

Скандал с сыном президента Байдена привёл к тому, что республиканцы взялись за расследование коррупционных схем первой семьи государства. Речь прежде всего о временах его вице-президентства, когда он получал деньги от иностранных граждан, а его сын организовывал необходимые встречи, пользуясь именем влиятельного отца. В Конгрессе всё чаще говорят об импичменте и копят доказательства, сообщает Fox Business.

Ко мне присоединяется конгрессмен от штата Джорджия, член Палаты представителей по иностранным делам и вооруженным силам. Также он входит в группу врачей Республиканской партии. С нами Ричард Маккормик, он ещё и доктор. Конгрессмен, рада вас видеть, большое спасибо, что вы с нами.

РИЧАРД МАККОРМИК, конгрессмен: Да, я тоже рад вас видеть.

Дэрил Айса написал в Twitter, что Хантер Байден завел адвоката. Именно так выглядит скандал. Конгрессмен от Калифорнии Дэрил Айса так ответил на комментарий адвоката Хантера Байдена: «Хантер Байден официально прячется за адвокатами. Именно так выглядит настоящий скандал». Что вы думаете?

РИЧАРД МАККОРМИК, конгрессмен: Надеюсь, это только начало. Если ты получал деньги от Китая, Украины, Румынии. Если он упоминает отца, и его отец присутствует на встречах с китайской энергетической компанией, которые организовал Хантер Байден — это означает, что оба, и Хантер, и президент лгали об этом. Он должен нести ответственность.





Уэсли Снайпс отправился в тюрьму на три года за гораздо меньшее. Если вы хотите говорить о том, что правительство обеспокоено тем, чтобы все были равны, то давайте начнем с этого.

Да, вы высказали замечательную мысль. Но это, должно быть, серьёзная проблема для демократов. Всё это всплывает, мы видим, что творилось на протяжении десятилетий, когда Джо Байден был вице-президентом, принимал деньги от иностранных граждан. Я пытаюсь понять, за что конкретно ему платили. За что эти деньги? У него нет бизнеса, у него нет офиса для ведения бизнеса. Так почему же они давали Хантеру Байдену и семье Байденов миллионы долларов?

РИЧАРД МАККОРМИК, конгрессмен: Очевидно, что они платили за связи. Мы в Конгрессе строго за это отчитываемся. Каждый год мы обязаны раскрывать любые связи, которые у нас есть с любыми компаниями. Любые инвестиции, любые денежные компенсации. И конечно, мы должны быть в курсе того, чем занимаются члены наших семей, без каких либо отговорок.





Я надеюсь, что на этом дело не остановится. Нам нужна ответственность. Мы должны знать, что в Соединённых Штатах ко всем относятся одинаково. Мы уже видели это в прошлом. Мы видели, как трем маленьким организациям сошло с рук убийство. Демократы сейчас явно коррумпированы и предвзяты. Мы видели, как… нас вооружили… ФБР и налоговое управление против своих же граждан и против нашего бывшего президента. Мы хотим немного справедливости.

Вчера я пообщалась с двумя членами комитета по надзору, Байроныом Дональдом и Нэнси Мэйс. Они говорили про идею статей об импичменте. Они хотят подготовить все доказательства. Но всё выглядит следующим образом. Если всё правда, то, очевидно, что это преступление, за которым следует импичмент.

Председатель судебного комитета Палаты представителей Джим Джордан присоединился к моему шоу Sunday Morning Futures вчера, и мы как раз это обсуждали, рассматривается ли сейчас вопрос об импичменте президента Байдена. Вот отрывок.

ДЖИМ ДЖОРДАН, председатель судебного комитета Палаты представителей: Мы руководствуемся фактами и конституцией. Если факты указывают на наличие тяжких преступлений, проступков, взяточничества и так далее, если факты говорят, что есть преступление, которое требует импичмента, то нас вынуждает долг.

Они накапливают 150 докладов о подозрительной деятельности, 20 различных компаний, через которые они переводят деньги, разные способы, которыми членам семьи Байдена выплачиваются деньги. Заслуживающие доверия осведомители выходят вперед и рассказывают то, что рассказали. Всё это накапливается. Мы ещё не в конце пути. Но мы продолжаем вести расследование.

Конгрессмен, всё это просто поразительно.

РИЧАРД МАККОРМИК, конгрессмен: Когда есть коррупция на таком уровне, и, как мы уже видели в прошлом, что сокрытие как раз и приводит к наибольшим неприятностям. Он неоднократно лгал, и мы смогли обнаружить это только с помощью расследования с ордером на обыск.

Дата выхода в эфир 26 июня 2023 года.