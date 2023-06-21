Politico: «разоблачим весь преступный клан» — республиканцы пообещали продолжить расследование коррупции Байденов

Представители Республиканской партии в нижней палате конгресса обрушились с критикой на сделку о признании вины, которую ранее Минюст США заключил с Хантером Байденом. По словам политиков, эта «уловка» не сорвёт их многомесячное расследование в отношении президента и его семьи, пишет Politico.

Республиканцы в палате представителей конгресса США раскритиковали сделку между министерством юстиции и Хантером Байденом. Они также предупредили, что она не сорвёт их многомесячное расследование в отношении президента и его семьи, пишет Politico.

Накануне в рамках соглашения, поданного в федеральный суд штата Делавэр, сын главы Белого дома согласился признать себя виновным в двух налоговых правонарушениях. Ему также инкриминируют незаконное хранение огнестрельного оружия, но обвинение будет снято, если он выдержит двухлетний испытательный срок, поясняет издание.

Обвинения, ставшие кульминацией многолетнего федерального расследования в отношении Хантера, вызвали недовольство среди конгрессменов-республиканцев. В настоящий момент они пытаются установить причастность Джо Байдена к деловым сделкам его семьи, отмечает Politico.

Председатель комитета палаты представителей по надзору Джеймс Комер пообещал продолжить своё многомесячное расследование, обвинив министерство юстиции в заключении «полюбовной сделки». Он добавил, что собирается проработать дальнейшие шаги вместе со своим коллегой Джимом Джорданом, возглавляющим юридический комитет.

«Наше расследование продолжается. Я с первого дня говорил: это расследование в отношении Джо Байдена. Поэтому то, что произошло сегодня, на самом деле не имеет значения», — подчеркнул Комер.

Его команда уже получила отчёты минфина о подозрительной деятельности сына американского президента и его бизнес-партнёров, а также запросила ряд банковских документов. Кроме того, сотрудники комитета возлагают большие надежды на закрытые слушания с участием Девона Арчера, который вёл дела с Хантером.

Тем временем Джордан расследует заявления Республиканской партии о предвзятом отношении федеральных властей к консерваторам. Причём особое внимание конгрессмен уделяет ФБР и министерству юстиции.

В своём микроблоге Джордан назвал сделку следствия с сыном президента проявлением «двойных стандартов правосудия». А аккаунт судебного комитета Республиканской партии в Твиттере, которым управляют сотрудники конгрессмена, предположил, что Хантера следовало посадить минимум на пять лет, «но поскольку он Байден, то отделался нагоняем».

Впрочем, не только Комер и Джордан стремятся продолжить «копаться» в делах семьи президента. Конгрессвумен от Нью-Йорка Элиза Стефаник заявила: «Республиканцы палаты представителей не успокоятся, пока незаконная коррупция преступного клана Байденов не будет разоблачена полностью. Джо Байден должен и будет привлечён к ответственности».

«Признание Хантера Байдена виновным по обвинениям в хранении оружия и налоговых правонарушениях без тюремного заключения — это уловка, призванная выставить дело так, будто он просто сотрудничает с минюстом», — написала в Твиттере член палаты представителей Марджори Тейлор Грин, назвав при этом ведомство «жалким и политизированным».

Между тем, по словам Politico, содержание сделки о признании вины вызвало «определённую путаницу». Возникли вопросы, означает ли она завершение федерального расследования в отношении младшего Байдена.

Защита настаивала, что соглашение должно снять с сына президента потенциальную юридическую ответственность по всем вопросам, расследуемым федеральными властями. В том числе по тем, что связаны с его деловой активностью.

Но в пресс-релизе о соглашении представители прокурора штата Делавэр Дэвида Вайса сообщили, что «расследование продолжается». При этом чиновники не уточнили, касается ли оно отношений Хантера с деловыми партнёрами, членами семьи или другими лицами.

Вероятно, законодателей-республиканцев особенно интересует, закрыл ли офис Вайса дело по документу ФБР, который сейчас находится в центре расследования Комера. В нём подробно описывается разговор конфиденциального источника бюро, касающийся обвинений о том, что руководитель украинской газовой компании Burisma предлагал взятку тогдашнему вице-президенту Джо Байдену и Хантеру, напоминает Politico.