Fox News: сенатор Тед Круз обвинил ФБР в покрывательстве коррупции Байдена

В общении с заместителем директора ФБР сенатор Тед Круз обвинил это ведомство в покрывательстве семейства Байденов, которых подозревают в получении взяток от украинской компании Burisma Holdings, сообщает Fox News. Политик подчеркнул, что американский народ негодует, поскольку бюро отказывается отвечать на вопросы по этому делу.

Сенатор Тед Круз, общаясь лицом к лицу с заместителем директора ФБР, раскритиковал его за то, как бюро работает над случаем с предполагаемой взяткой президенту Байдену на сумму пять миллионов долларов.



ТЕД КРУЗ, американский сенатор: Господин замдиректора Аббате, правда ли, что у ФБР есть доклад, в котором высказываются эти подозрения?



ПОЛ АББАТЕ, заместитель директора ФБР: Господин сенатор, я не буду это комментировать,.



ТЕД КРУЗ: Почему?



ПОЛ АББАТЕ: Я просто не буду давать комментарии по информации, которую мы получали, и по расследованиям, которые…



ТЕД КРУЗ: На вас перед американским народом лежит обязательство быть искренними по поводу доказательств коррупции со стороны президента Соединённых Штатов.



ПОЛ АББАТЕ: Я не собираюсь с вами затрагивать эту сферу, господин сенатор.



ТЕД КРУЗ: Я понимаю, что вы не хотите этого делать, и именно поэтому люди злятся на ФБР, поскольку вы отказываетесь отвечать и занимаетесь покрывательством серьёзных подозрений о наличии доказательств коррупции.



С подробностями по этой теме Брук Сингмэн. Брук.



БРУК СИНГМЭН, корреспондент Fox News: Доброе утро, ребята! Всё верно. Заместитель директора ФБР Пол Аббате столкнулся с критикой со стороны Круза из-за одного из руководителей компании Burisma, который заявил, что дал президенту Байдену 5 миллионов долларов.



В докладе ФБР говорится, что у этого руководителя было две аудиозаписи бесед с тогда ещё вице-президентом Джо Байденом и 15 записей бесед с его сыном Хантером.



Сейчас лидер большинства в палате представителей Стив Скалис пообещал опубликовать эти записи, заявив Daily Mail, цитирую: «Мы продолжим давить, чтобы всё выяснить. Мы продолжим копать».



Президенту Байдену вчера вновь был задан вопрос по этим обвинениям. Он не ответил. Вместо этого он, как показалось, улыбался, когда уходил от журналиста New York Post, задавшего этот вопрос. Смотрим.



ГОЛОС ЖУРНАЛИСТА: Господин президент, действительно ли существуют записи, указывающие на то, что вы брали взятки? Это правда?



БРУК СИНГМЭН: Комитет палаты представителей по надзору запросил у ФБР этот документ формы FD-1023, в котором излагаются выдвинутые против президента Байдена обвинения во взяточничестве. ФБР технически не выполнило этот запрос. Однако бюро принесло его на Капитолийский холм и показало законодателям в режимном помещении.



Я слышал вопросы, которые задавал Тед Круз, и для меня они сводятся к одному базовому вопросу: ФБР работает на американский народ или на семейство Байденов? И, по сути, то, что мы сейчас наблюдаем, наводит меня на мысль, что речь идём о втором варианте. А ведь такого быть не должно.



БРУК СИНГМЭН: Именно так. И ФБР в июне 2020 года не опросило свой конфиденциальный источник. А этот конфиденциальный источник в своих показаниях, зафиксированных в форме FD-1023, объяснил своё общение с высокопоставленным руководителем украинской газовой компании Burisma Holdings. Это руководящее лицо Burisma заявило, что заплатило 5 миллионов долларов тогда ещё вице-президенту Байдену и 5 миллионов долларов — Хантеру. Эти заявления находятся в распоряжении ФБР уже три года.



Поэтому, Тодд, сенатор Чак Грассли и председатель комитета палаты представителей по надзору Джеймс Комер хотят получить этот документ, чтобы обеспечить американскому народу прозрачность. Однако они также хотят знать, предпринимало ли ФБР вообще какие-либо действия по этим обвинениям? Изучались ли они? Проводилось ли по ним когда-нибудь расследование? Нам это неизвестно. И эти законодатели пытаются сейчас докопаться до сути.



Да, президент вышел и заявил, что всё это чушь. А ведущие СМИ ответили: «Хорошо, тогда нет нужды это освещать».



БРУК СИНГМЭН: Именно так.



И это ещё одна — печальная — сторона данной истории: ФБР и ведущие СМИ работают не на американский народ. Брук, большое вам спасибо.



БРУК СИНГМЭН: И вам спасибо.



Дата публикации 14 июня 2023 года.