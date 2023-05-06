Круз: доказательств коррумпированности Байдена всё больше, но Минюст США хочет заниматься Трампом

Доказательств, указывающих на коррумпированность Джо Байдена, становится всё больше, однако генеральный прокурор и Минюст США не спешат заниматься этим вопросом, заявил в эфире Fox News американский сенатор Тед Круз. По его словам, байденовское Министерство юстиции пытается выгородить президента и побыстрее заняться Дональдом Трампом.

С подробностями по этому вопросу сенатор от штата Техас Тед Круз. Господин сенатор, рад вас видеть. Благодарим вас за то, что согласились поучаствовать в нашей программе.



ТЕД КРУЗ, американский сенатор: Шон, рад с вами пообщаться. Спасибо, что пригласили.



Вам спасибо. Господин сенатор, не хотите ли вы прокомментировать... Алан Дершовиц говорил, что вы были одним из его лучших студентов. Не хотите прокомментировать все эти обвинения. Вы видели письмо от Грассли и Комера…



ТЕД КРУЗ: Да.



Они говорят, что, по их мнению, у Минюста и ФБР есть незасекреченная форма FD-1023, в которой описывается предполагаемая преступная схема с участием тогдашнего вице-президента Байдена и иностранного гражданина. Эта схема связана с передачей денег за принятие политического решения. Господин сенатор, это ведь получается проступок и особо тяжкое преступление?



ТЕД КРУЗ: Да, именно так. На самом деле тут не нужно ни особо тяжкого преступления, ни проступка, поскольку в конституции чётко сказано, что импичмент предусматривается за госизмену, взяточничество и за прочие особо тяжкие преступления и проступки. Взяточничество особо отмечено в конституции. И я должен сказать, что доказательств не только против Хантера Байдена, но и против Джо Байдена, который выступил в качестве соучастника, получившего выгоду от этой коррупции, становится всё больше и больше.



Еженедельно на моём подкасте Verdict with Ted Cruz я разбираю со слушателями подробные доказательства, которых становится всё больше, и вот в чём дело: по-моему, Министерство юстиции Байдена в конце концов предъявит обвинения Хантеру. Но если они предъявят ему обвинения только за преступление с оружием (Хантер Байден при покупке оружия ложно заявил, что у него нет наркозависимости. — ИноТВ) или просто за налоговые преступления, они попытаются объяснить это тем, что он психически нестабильный человек, у которого проблемы с употреблением наркотических веществ. А потом скажут: посмотрите, какие мы честные, а теперь мы можем взяться за Дональда Трампа.



И на самом деле именно этим Минюст Байдена и хочет заняться. И так можно будет понять, что они хотят сосредоточиться на отдельных преступлениях Хантера и отсечь то, из-за чего это дело вызывает обеспокоенность общественности, а именно связь с Джо Байденом.



Миллионы, которые заработал Хантер, продавая доступ к своему папочке, когда последний был вице-президентом, он получил от украинской газовой компании Burisma и от коммунистического Китая. При этом 10 процентов пошли большому начальнику. И Меррик Гарланд, генеральный прокурор Байдена, не хочет даже приближаться к растущему числу доказательств коррупции, ведущей прямо к президенту Соединённых Штатов.



Дата публикации 04 мая 2023 года.