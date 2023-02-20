Newsweek: «Украина не 51-й штат!» — конгрессвумен Грин пригрозила Байдену импичментом за помощь Киеву

Марджори Тейлор Грин предложила начать процедуру об отстранении Джо Байдена от должности. Конгрессвумен обвинила американского президента в том, что он помогает Киеву, в том время как у его страны полно собственных проблем, сообщает Newsweek.

Марджори Тейлор Грин призвала объявить импичмент президенту Джо Байдену за помощь Украине. При этом конгрессвумен от Джорджии ретвитнула видео, в котором американский президент обещает поддержать Киев в его противостоянии с Москвой, пишет Newsweek.

«Джо Байден будет подвергнут импичменту. Украина — это НЕ 51-й штат!!! У нас долг более 34 ТРИЛЛИОНОВ долларов, на границы ежедневно вторгаются тысячи (нелегалов. — ИноТВ), а американцев травят в Восточной Палестине (штат Огайо. — ИноТВ). ХВАТИТ!!! БАЙДЕНА В ОТСТАВКУ!!!» — призвала Грин в своём микроблоге.

Newsweek обратился к представителю Грин и Белому дому за комментариями. Но издание так не смогло выяснить, есть ли у конгрессвумен какой-то план, с помощью которого она собирается добиться отстранения президента от должности.

Видео с выступлением Байдена, которое опубликовала Грин, датируется апрелем 2022 года. В нём президент просит конгресс увеличить траты на поддержку Украины. Он объясняет, что США исчерпали ресурсы, выделенные для Киева, и просит одобрить дополнительные средства «на борьбу с Россией».

Президент просил у парламентариев $33 млрд для военной и гуманитарной помощи Украине. Но в итоге палата представителей выделила даже большую сумму, чем запрашивал глава государства, — почти $40 млрд, напоминает издание.

Между тем Грин вместе с другими республиканцами и консерваторами неоднократно выступала против помощи Киеву. Ранее она призывала провести аудит уже выделенных средств и обещала перед промежуточными выборами 2022 года, что «при республиканцах» Украина не получит ни цента, обращает внимание Newsweek.