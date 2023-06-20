CNBC: Хантер Байден признает себя виновным по обвинениям в неуплате налогов и хранении оружия

Хантер Байден согласился признать себя виновным по двум обвинениям в неуплате налогов, сообщает CNBC. Кроме того, сын американского лидера согласился заключить досудебное соглашение по обвинению в незаконном хранении оружия, говорится в статье.
Хантер Байден, сын президента США Джо Байдена, согласился признать себя виновным по двум обвинениям в умышленной неуплате федерального подоходного налога, сообщает CNBC.
Кроме того, сын американского лидера также согласился заключить так называемое досудебное соглашение о замене тюремного наказания по обвинению в совершении уголовного преступления, связанного с хранением оружия лицом, которое употребляет наркотики или является наркозависимым.
Как правило, такие соглашения предусматривают снятие соответствующего уголовного обвинения, если ответчик соблюдает условия сделки в течение установленного периода времени, поясняет издание.
По информации от двух осведомлённых источников, прокурор американского штата Делавэр Дэвид Вайс согласился рекомендовать судье приговорить Хантера Байдена к испытательному сроку за налоговые преступления.
Как напоминает издание, два налоговых преступления Хантера Байдена относятся к 2017 и 2018 годам. Тогда, будучи жителем Лос-Анджелеса, он имел налогооблагаемый доход, превышающий $1,5 млн, но не уплатил подоходный налог ни за тот, ни за другой год. В результате Хантер задолжал Налоговой службе США по более чем $100 тыс. за каждый год.
Налоговые обвинения имеют максимально возможное наказание в виде 12 месяцев тюремного заключения.
Что касается обвинений в хранении оружия, известно, что в октябре 2018 года Хантер в течение 11 дней владел револьвером Colt Cobra 38-го калибра, несмотря на то что незаконно употреблял наркотические вещества и являлся наркозависимым.
Максимально возможное наказание по этому обвинению — 10 лет лишения свободы, отмечает CNBC.
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