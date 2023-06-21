«Хорошие гены» — Такер Карлсон объяснил, почему Хантера Байдена никогда не привлекут к ответственности за работу иноагентом

Сын Джо Байдена на протяжении многих лет был де-факто иностранным агентом и торговал влиянием видных американских политиков. Но правоохранительные органы США продолжат закрывать глаза на эти явные нарушения закона, учитывая должность, которую занимает его отец, считает бывший ведущий Fox News Такер Карлсон.

Сегодня утром Хантер Байден признал себя виновным практически ни в чём. Он признал два административных правонарушения по уклонению от уплаты налогов, а затем согласился на досудебные меры по обвинениям о хранении оружия. Вот и всё. На этом для министерства юстиции Меррика Гарланда дело Хантера Байдена закрыто.

Не было ни предрассветного рейда, который транслировался бы в прямом эфире CNN, ни вывода преступника в наручниках, ни пресс-конференции. Самое главное — не было предъявлено ни одного обвинения в совершении тяжкого преступления. Хантер Байден, нарушивший федеральные законы об оружии, всё ещё может носить оружие, словно этому ничего не предшествовало.

Более того, Минюст только что «крестил» Хантера Байдена, очистив от грехов всей жизни в одно мгновение. Произошло «мирское чудо». Самым удивительным стало то, что Хантер Байден каким-то образом избежал обвинения в нарушении FARA. FARA — это акт о регистрации иностранных агентов, функция которого вытекает из его названия.

Согласно федеральному закону, если вы действуете в качестве представителя иностранного государства в Вашингтоне, то должны зарегистрироваться у нашего правительства, чтобы все знали о вашем статусе. Что ж, на протяжении десятилетий почти никто в Вашингтоне не регистрировался в соответствии с FARA, и никто никогда не подвергался за это судебному преследованию. Ни один человек.

Но несколько лет назад министерство юстиции начало отправлять людей в тюрьму за нарушения FARA. Официальное объяснение звучало так: «Мы подавляем иностранное влияние в Вашингтоне». И, конечно, в приватных беседах все в Вашингтоне посмеивались. Они знали, что это абсурд.

На самом деле всё обстоит иначе. Иностранные державы никогда не имели большего влияния в Вашингтоне. Их агенты действуют повсюду, в каждом федеральном ведомстве и во всех коммерческих структурах, в том числе занимая руководящие должности в различных социальных сетях.

Администрация Байдена всё это знает. И для них это не проблема. Более того, такова их политика. С точки зрения администрации заботы и требования — скажем, китайского или, особенно, украинского правительства, — гораздо важнее, чем потребности американских избирателей.

«Мы подавляем иностранное влияние!» Да как же. Единственная цель применения FARA после десятилетий его игнорирования — преследовать и отправлять за решетку высокопоставленных политических оппонентов. Спонсор Трампа Эллиот Броуди несколько лет назад признал себя виновным в нарушении FARA, как и руководитель предвыборной кампании Трампа Пол Манафорт. Его посадили в тюрьму.

В прошлом году Минюст преследовал доверенного лица Трампа Стива Уинна, прикрываясь FARA. Но администрация Байдена настолько комично переборщила (с обвинениями. — ИноТВ), что в итоге судья отклонил дело. Но они пытались.

Так что, пока они пытаются, если бы существующая система (правосудия. — ИноТВ) была справедливой, то Хантер Байден стал бы первым в списке тех, кому следующим было бы предъявлено обвинение в нарушении FARA. На самом деле таких людей полно.

Хантер Байден был иностранным агентом. Он так и не зарегистрировался в качестве иноагента, но долгие годы был именно им. Он продавал доступ к своему отцу и другим законодателям китайцам, украинцам и странам всего мира. Это бесспорно.

ФБР знало об этом много лет. В течение многих лет в их распоряжении находился ноутбук Хантера Байдена. Но они не предъявляют ему обвинений по этому пункту сегодня. Они никогда ему их не предъявят. Почему? Что ж, вы знаете ответ. У Хантера Байдена хорошие гены.

Дата публикации 20 июня 2023 года.