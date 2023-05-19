Hill: «Он уничтожает нашу страну» — конгрессвумен Грин заявила, что будет добиваться импичмента Байдена

Член конгресса США от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин заявила, что будет добиваться отстранения Джо Байдена от власти, пишет The Hill. По её словам, с первого дня в Белом доме его администрация «работает над уничтожением этой страны», и президент пренебрегает своими конституционными обязанностями в части защиты государственных границ и национальной безопасности. Грин также заявила, что будет добиваться отставки главы ФБР, который превратил своё ведомство в «личную полицию Байдена для преследования политических противников».

«С высочайшей степенью торжественности я объявляю о своём намерении представить сегодня статьи об импичменте действующему главе исполнительной власти Америки, которая с 20 января 2021 года работает над уничтожением этой страны, президенту США Джозефу Робинетту Байдену», — цитирует The Hill члена конгресса Марджори Тейлор Грин. Она в четверг обвинила президента США в нарушении президентской присяги в части защиты государственных границ и национальной безопасности. Уже подготовленные официальные обвинения — статьи об импичменте — являются, однако, только первым шагом, за которым должны последовать другие.

За два дня до этого конгрессвумен Грин уже делала похожие заявления о подготовке обвинительных документов с требованием отставки директора ФБР Кристофера Рэя и государственного обвинителя округа Колумбия Мэтью Грейвса. Требования об отставке Грин направила также генеральному прокурору США Меррику Гарланду и министру внутренней безопасности США Алехандро Майоркасу.



Согласно The Hill, Белый дом отреагировал на данные обвинения с раздражением, обвинив Грин в «бессовестном трюкачестве», в то время как президент сосредоточен на «предотвращении дефолта, созданного республиканцами в палате представителей, который обрушит экономику». Иан Семс, пресс-секретарь Белого дома, также отметил, что Грин систематически выступает против финансирования ФБР и заявляла в прошлом, что «если бы она была вооружена и руководила штурмом Капитолия 6 января, то одержала бы победу».



Это не первая попытка со стороны Грин инициировать импичмент президента. Она уже представила статьи об импичменте ещё в первый день президентства Байдена, сообщает The Hill, а в августе прошлого года она отправляла обвинения против генерального прокурора Гарленда в суд из-за обысков в поместье Дональда Трампа во Флориде. Но ни требования об импичменте Байдена, ни требования об отставке генпрокурора Гарленда не получили развития.

Республиканка из Джорджии выдвигает против Байдена различные обвинения. По её мнению, Байден намеренно игнорирует миграционное законодательство и потворствует нелегальной миграции, вредя тем самым национальной безопасности США. Одним из последствий политики Байдена Грин называет распространение в США фентанила (синтетической формы героина), который «убивает американцев каждый день».







«Его политика, директивы и заявления вокруг южной границы нарушили наши законы и разрушили нашу страну», — цитирует издание Грин. — «Байден грубо нарушил свои конституционные обязанности и представляет собой прямую угрозу нашей национальной безопасности». Отдельным пунктом раздражения для конгрессвумен Грин является план администрации президента США дать указание пограничникам отпускать мигрантов, не назначив конкретной даты разбирательства в суде и без возможности отследить их. По плану президентской администрации мигранты должны лишь сами отмечаться в приложении, пока не будет назначена дата суда. Что, по мнению Грин, фактически равно освобождению без суда.

Конституция США предусматривает чёткий список оснований для импичмента президента. Основанием может служить государственная измена, взяточничество или другие тяжкие преступления и проступки. На сегодняшний день изданию The Hill неизвестно, по какому из этих пунктов Грин будет обвинять президента США, так как сама конгрессвумен Грин до сих пор уклонялась от ответа на этот вопрос.

Республиканка Марджери Грин также утверждает, что проинформировала свою партию о намерении выдвинуть официальные обвинения Байдену и требовать его импичмента и что партия не препятствует ей в этом. The Hill пишет, что Грин выдвигает эти обвинения сейчас, так как большинство республиканских избирателей поддерживают импичмент Байдену. «Я выдвигаю эти обвинения, потому что это то, что требуют люди», — заявила Грин.

Алехандро Майоркас, министр внутренней безопасности, испытывает в последнее время наиболее серьёзное давление со стороны республиканцев из-за критической ситуации на южной границе США. За его отставку официально выступает не только конгрессвумен Грин, но и конгрессмен от штата Миннесота Том Эммер.

Кристофера Рэя, Меррика Гарланда, Мэтью Грейвса член конгресса Грин обвиняет в том, что они «превратили ФБР и Министерство юстиции в «личную полицию» Байдена для преследования политических противников администрации». Согласно Грин, они продолжают преследовать участников штурма Капитолия 6 января, хотя протесты носили в основном мирный характер. При этом, отмечает The Hill, конгрессвумен-республиканка забывает, что Кристофер Рэй был назначен Трампом и что двухпартийная комиссия конгресса установила, что как минимум семеро человек погибло во время январских событий.

Особенного замечания от конгрессвумен удостоился Мэтью Грейвс, государственный обвинитель в о́круге Колумбия. Он вызывает негодование Грин тем, что продолжает преследовать участников штурма Капитолия 6 января и «в то же время в прошлом году отказался от судебного преследования 67 процентов арестованных полицией Вашингтона, округа Колумбия», — пишет The Hill. «Это затрагивает людей в столице нашей страны, обычных невинных людей, которые живут и работают здесь», — цитирует Грин The Hill.

По мнению Грин, президент и члены его администрации «коррумпированы и не могут занимать их должности, поэтому им необходимо объявить импичмент».