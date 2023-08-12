PJ Media: дискредитировал должность президента — в конгресс США внесли резолюцию об импичменте Байдену

Член палаты представителей США от Республиканской партии Грег Стюби внёс резолюцию об импичменте президенту Джо Байдену, передаёт PJ Media. Стюби заявил, что американский лидер «подорвал добропорядочность своей администрации, дискредитировал должность президента» и предал оказанное ему доверие.

Член палаты представителей конгресса США Грег Стюби внёс резолюцию об импичменте президенту Джо Байдену, сообщает издание PJ Media. Статьи об импичменте включают четыре обвинения против Байдена: злоупотребление властью, препятствование правосудию, мошенничество, а также финансовую причастность к наркотикам и проституции.

«Уже давно пора объявить импичмент Джо Байдену. Он подорвал добропорядочность своей администрации, дискредитировал должность президента, предал доверие, которое ему оказывали как президенту, и действовал в нарушение принципов верховенства права и справедливости в ущерб американским гражданам. Доказательства этого растут с каждым днём, преступная семья Байдена лично наживалась на государственных должностях Байдена за счёт взяток, угроз и мошенничества. Нельзя позволить Джо Байдену и дальше сидеть в Белом доме и распродавать нашу страну», — считает законодатель.

Как напоминает PJ Media, о своём намерении внести резолюцию об импичменте Стюби сообщил в четверг во время выступления на телеканале Newsmax. В эфире телеканала он объявил, что у Республиканской партии есть «все факты и доказательства» того, что Байден и его семья связаны со взяточничеством, вымогательствами, препятствованием правосудию и мошенничеством.

Отвечая на вопрос, будут ли доказательства по всем этим пунктам представлены американскому народу, Стюби ответил утвердительно.

По данным издания, республиканцы уже представили множество доказательств коррупции семьи Байден, в отличие от демократов, которые пытались объявить импичмент Дональду Трампу из-за телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским и из-за необоснованных, и теперь уже развенчанных, обвинений в сговоре бывшего президента с Россией для победы на президентских выборах 2016 года.

«Чтобы сохранить нашу Конституцию, нашу демократию, нашу основную целостность, ему нужно объявить импичмент», — заявлял тогда Байден, будучи кандидатом в президенты.

Демократы использовали право импичмента исключительно по политическим мотивам, а республиканцы применяют этот инструмент для того, чтобы избавить страну от «коррумпированного президента, который снова и снова лгал американскому народу о своей причастности к коррумпированным иностранным деловым операциям», пишет PJ Media.