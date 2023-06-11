Габбард: отставка Байдена необходима, но реальных проблем Америки она не решит

В интервью Fox News экс-конгрессвумен Тулси Габбард усомнилась, что импичмент в отношении действующего главы Белого дома даст положительный результат. На её взгляд, даже если удастся добиться отстранения Джо Байдена, США продолжат сталкиваться с серьёзными проблемами, включая миграционный кризис и угрозу потенциального ядерного конфликта с Россией.

Давайте узнаем мнение бывшей конгрессвумен и кандидата в президенты от Демократической партии Тулси Габбард. Сейчас им (законодателям. — ИноТВ) следует предъявить статьи обвинения (Байдену. — ИноТВ). Необходимо начать расследование по делу об импичменте, если они хотят получить доступ к остальным банковским записям, потому что именно там находятся деньги.

ТУЛСИ ГАББАРД, обозреватель Fox News: Ага. Я не сомневаюсь, что если эти обвинения соответствуют действительности, то он (Байден. — ИноТВ), разумеется, заслуживает импичмента. Более того, речь идёт о преступных действиях, и его следует посадить в тюрьму, если его признают виновным. Но я думаю, с учётом импичмента Трампа мы должны задать себе несколько важных вопросов.

Первый: чего именно мы рассчитываем добиться, если импичмент состоится? Избавиться от Джо Байдена? Если это так, то реальность такова, что демократы в сенате не собираются голосовать за импичмент Джо Байдену. И вот что произойдёт в результате: у нас будет подробное освещение процедуры импичмента, узкопартийное упражнение, которое займет всё пространство и отвлечёт от чрезвычайно важных проблем, о которых избирателям должны рассказать кандидаты в президенты.

Например, о том, что мы находимся на пороге ядерной войны с Россией. У нас кризис на границах, которые раскрыты нараспашку. У нас фентаниловый кризис. Активисты из числа «пробужденцев», пытающихся захватить наши школы и промыть мозги нашим детям. Список очень серьёзных проблем можно продолжать и продолжать…

Да, Тулси, но мне уже всё равно. Я имею в виду, что он (Байден. — ИноТВ) пытается упечь за решётку фаворита президентской гонки от республиканцев (Трампа. — ИноТВ). У нас есть неопровержимые доказательства. Сколько осведомителей нужно, чтобы сказать, что этот парень брал взятки?

Неужели мы не собираемся объявлять импичмент только потому, что это отвлечёт внимание? Я хочу отвлечь внимание. Я думаю, главное, что этот коррумпированный плагиатор берёт взятки и продаёт страну ради политических целей, но при этом сидит и хвастается: «Вы ещё не нашли деньги». Я не собираюсь мириться с этим, и, на мой взгляд, американский народ тоже не должен с этим мириться.

ТУЛСИ ГАББАРД: Я думаю, нам нужно посмотреть, к каким последствиям это приведёт. Мы не должны мириться с этой преступной деятельностью, в этом нет сомнений. Меня беспокоит то, что мы вступаем в новые президентские выборы с партийными линиями, проведёнными вдоль процедуры импичмента, которая не приведёт к какому-либо реальному эффекту, реальным изменениям или последствиям.

И даже если по какому-то стечению обстоятельств — пусть даже с шансом один на миллион — демократы присоединятся к республиканцам в сенате, чтобы объявить ему импичмент, мы в итоге получим президента Камалу Харрис, который ничем не будет отличаться от Джо Байдена.

Нет, я думаю, нужно просто избавиться от этого парня. Его необходимо отправить в отставку. Разоблачить коррупцию, пусть даже импичмент ни к чему не приведёт…

ТУЛСИ ГАББАРД: Давайте проголосуем за его отставку.

Можно сделать и то, и другое.

ТУЛСИ ГАББАРД: Согласна.

Можно сделать и то, и другое. Можно объявить импичмент. Можно разоблачить коррупцию, потому что расследование импичмента даёт огромные полномочия для судебных запросов. Необходимо рассылать повестки повсюду, в каждый банк. Не сдерживайтесь, покажите стране продажность этого парня — и затем можете проводить выборы. Если они так играют, то и мы будем так играть. Меня тошнит от того, что приходится бороться с поднятыми вверх руками. Погнали!

Хороших выходных, Тулси. Я вас люблю!

ТУЛСИ ГАББАРД: Спасибо, Джесси.

Дата публикации 11 июня 2023 года.