FAZ: «фитиль продолжает гореть» — после суда над Трампом президентская гонка в США не будет мирной

После ухода с поста президента США Дональда Трампа многие надеялись, что культурная война между левыми и правыми силами в стране сбавит обороты и наступит примирение, пишет Frankfurter Allgemeine. Но этого не произошло, а суд над экс-главой Белого дома только усугубил ситуацию. «Подожжённый им фитиль продолжает гореть», — отмечает автор статьи Николас Буссе. И рассчитывать на то, что предстоящие выборы пройдут мирно, не приходится.

В правовом государстве никто не должен стоять выше закона, в том числе и бывший президент, пишет Frankfurter Allgemeine. Так что суд над экс-главой Белого дома Дональдом Трампом вполне закономерен. Небрежное обращение с государственными документами — это не мелкий проступок. И если Трамп что-то нарушил, то выявить это в интересах всех американцев, верящих в права и законность, считает автор статьи Николас Буссе.

Но США — это так же и общество, в котором культурная война между левыми и правыми политическими силами зашла дальше, чем где-либо ещё. Предшествовавшие судопроизводства против Трампа уже показали, насколько полярным стало восприятие гражданами судебной системы. Самые ярые сторонники бывшего президента так и не отвернулись от своего кумира, несмотря на наличие у него огромного количества юридических проблем, которые свидетельствуют о недостатках характера и политических дефицитах.

Республиканцы убеждены, что администрация нынешнего главы Белого дома Джо Байдена пытается таким образом устранить конкурента. При этом, скорее всего, суд поможет Трампу обойти других кандидатов от партии, а Байдену — победить на выборах. Но трудно предугадать, какими будут практические последствия того, что в президентской гонке участвует находящийся под следствием политик, который может сесть в тюрьму.

«Примирения Америки, на которое многие надеялись после ухода Трампа с поста президента, не будет; подожжённый им фитиль продолжает гореть. Юстиция не сможет выйти из этих разборок, не пострадав. Будет уже хорошо, если всё пройдёт мирно», — заключает Буссе.