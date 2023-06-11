FAZ: «фитиль продолжает гореть» — после суда над Трампом президентская гонка в США не будет мирной
В правовом государстве никто не должен стоять выше закона, в том числе и бывший президент, пишет Frankfurter Allgemeine. Так что суд над экс-главой Белого дома Дональдом Трампом вполне закономерен. Небрежное обращение с государственными документами — это не мелкий проступок. И если Трамп что-то нарушил, то выявить это в интересах всех американцев, верящих в права и законность, считает автор статьи Николас Буссе.
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