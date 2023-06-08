Newsweek: сын Трампа обвинил телеканал Fox News в попытках заткнуть Такеру Карлсону рот накануне выборов

Дональд Трамп — младший обвинил Fox News в попытках лишить слова известного журналиста Такера Карлсона перед выборами 2024 года после того, как в СМИ появились сообщения о том, что этот телеканал направил своему бывшему ведущему предупреждение о нарушении условий заключённого ранее контракта. Карлсон был уволен в апреле и недавно запустил своё собственное шоу в Twitter. Однако юристы телеканала уверяют, что он по-прежнему не имеет права работать в другом месте и любые его услуги в сфере СМИ могут быть доступны эксклюзивно лишь для Fox News, сообщает Newsweek.

Старший сын бывшего президента США Дональда Трампа поддержал бывшего ведущего Fox News Такера Карлсона и обвинил руководство этого телеканала в попытках лишить слова известного журналиста накануне новых президентских выборов. Ранее юристы Fox News уведомили Карлсона о том, что его собственное новое шоу якобы нарушает условия заключённого контракта, поясняет Newsweek.



Карлсон был уволен с телеканала Fox News в апреле нынешнего года, хотя точные причины этого решения до сих пор неизвестны. А во вторник на этой неделе он с успехом запустил первый эпизод своего собственного шоу в Twitter, где эта видеозапись набрала более 94,2 млн просмотров за первые сутки. В рамках 10-минутного видео Карлсон рассказал свою версию того, кто стоит за взрывом на Каховской плотине на Украине, которая была разрушена во вторник утром, поясняется в статье.



Однако вскоре после того, как это видео стало достоянием общественности, в СМИ появились сообщения о том, что главный юрисконсульт Fox News Бернард Гугар направил письмо с предупреждением о том, что «услуги мистера Карлсона должны оставаться полностью эксклюзивными для Fox». По его мнению, это подразумевают условия контракта, который был заключён с Карлсоном в ноябре 2019 года, и выпуск нового шоу нарушает данное соглашение.

В письме также говорится, что Карлсону «запрещается оказывать услуги любого типа, будь то через интернет посредством потокового вещания или аналогичного способа распространения либо любогого иного цифрового способа распространения, которые известны сейчас или будут разработаны в будущем», сообщается в статье.



В то же время адвокаты Карлсона заявили, что если Fox News действительно считает, что он нарушил контракт, то может подать на журналиста в суд. Однако любой подобный судебный процесс будет связан с нарушением его права на свободу слова, закреплённого в американском законодательстве, подчёркивают юристы: «Теперь они хотят лишить Такера Карлсона права говорить свободно, потому что он воспользовался социальными сетями, чтобы поделиться своими мыслями о текущих событиях».



Дональд Трамп — младший, который ранее уже выражал поддержку Карлсону после его ухода с Fox News, также раскритиковал претензии телеканала: «Какой позор», — написал он на своей странице в Twitter. «Они пытаются заткнуть Такеру рот во время выборов 2024 года!!!» — добавил он.



Известно, что, хотя Карлсон не раз критиковал бывшего президента США Дональда Трампа, между ними всегда поддерживались дружеские отношения, отмечается в статье. В частности, после того, как распространились новости об увольнении журналиста с Fox News, Трамп написал на своей странице в собственной социальной сети Truth Social, что лично он был «шокирован» этим решением, назвав Карлсона «очень хорошим человеком», заключает Newsweek.