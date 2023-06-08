Newsweek: сын Трампа обвинил телеканал Fox News в попытках заткнуть Такеру Карлсону рот накануне выборов
Старший сын бывшего президента США Дональда Трампа поддержал бывшего ведущего Fox News Такера Карлсона и обвинил руководство этого телеканала в попытках лишить слова известного журналиста накануне новых президентских выборов. Ранее юристы Fox News уведомили Карлсона о том, что его собственное новое шоу якобы нарушает условия заключённого контракта, поясняет Newsweek.
Карлсон был уволен с телеканала Fox News в апреле нынешнего года, хотя точные причины этого решения до сих пор неизвестны. А во вторник на этой неделе он с успехом запустил первый эпизод своего собственного шоу в Twitter, где эта видеозапись набрала более 94,2 млн просмотров за первые сутки. В рамках 10-минутного видео Карлсон рассказал свою версию того, кто стоит за взрывом на Каховской плотине на Украине, которая была разрушена во вторник утром, поясняется в статье.
Однако вскоре после того, как это видео стало достоянием общественности, в СМИ появились сообщения о том, что главный юрисконсульт Fox News Бернард Гугар направил письмо с предупреждением о том, что «услуги мистера Карлсона должны оставаться полностью эксклюзивными для Fox». По его мнению, это подразумевают условия контракта, который был заключён с Карлсоном в ноябре 2019 года, и выпуск нового шоу нарушает данное соглашение.
В то же время адвокаты Карлсона заявили, что если Fox News действительно считает, что он нарушил контракт, то может подать на журналиста в суд. Однако любой подобный судебный процесс будет связан с нарушением его права на свободу слова, закреплённого в американском законодательстве, подчёркивают юристы: «Теперь они хотят лишить Такера Карлсона права говорить свободно, потому что он воспользовался социальными сетями, чтобы поделиться своими мыслями о текущих событиях».
Известно, что, хотя Карлсон не раз критиковал бывшего президента США Дональда Трампа, между ними всегда поддерживались дружеские отношения, отмечается в статье. В частности, после того, как распространились новости об увольнении журналиста с Fox News, Трамп написал на своей странице в собственной социальной сети Truth Social, что лично он был «шокирован» этим решением, назвав Карлсона «очень хорошим человеком», заключает Newsweek.
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