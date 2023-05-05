Сторонники опосредованной войны с Россией ликуют от известия об уходе Такера Карлсона с телеканала Fox News, сообщает Proletären. Истинной причиной увольнения самого популярного американского телеведущего издание называет военно-промышленный комплекс США и тех, кто его курирует. В информационном поле Соединённых Штатов остаётся всё меньше места для выражения сомнений в американской военной пропаганде.

Известный американский журналист Такер Карлсон был уволен c телеканала Fox News, на котором он вёл свои передачи с 2016 года. Tucker Carlson Tonight было одним из самых популярных ток-шоу Америки на кабельном телевидении, общей нитью которого была непоколебимая поддержка Дональда Трампа. Как и сам Трамп, Карлсон играл на ксенофобских и предвзятых страхах белых избирателей, определённо подпитывая сильные расистские течения, которые всегда существовали в США, — но он также подвергал критике Трампа и его окружение по ключевым вопросам внешней политики, пишет издание Proletären.

Когда Дональд Трамп отдал приказ бомбить Сирию в 2018 году, Карлсон выступал резко против, в то время как политики из Демократической партии (и шведские государственные СМИ, раз на то пошло) вдруг, казалось, забыли, как сильно они ненавидели Трампа, когда он повёл себя как подобающий американский президент. Вместо этого Такер Карлсон позволил высказаться критическим голосам, которые не поверили утверждению о том, что президент Сирии Башар Асад подверг химической атаке собственное население, в то время как это было явно невыгодно правительству. Позже разоблачители в ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) также подтвердили правоту усомнившихся — и получили слово в передаче Карлсона, отмечает автор статьи.

Одним из гостей Карлсона в 2018 году стал журналист и лауреат Пулицеровской премии Гленн Гринвальд. В 2013 году он контактировал с разоблачителем Эдвардом Сноуденом и сыграл важную роль в том, чтобы помочь Сноудену раскрыть массовую слежку США и шпионаж за союзниками. Однако по мере того, как Гринвальд становился всё более частым гостем на шоу Такера Карлсона, он растерял «звёздный статус», которым обладал ранее в левых кругах, и вместо этого его стали считать правым. Сам же Гринвальд на протяжении всей своей карьеры стремился разоблачать правонарушения, где бы они ни происходили, невзирая на политику. В 2014 году он создал онлайн-издание The Intercept, но ушёл оттуда в 2019 году, когда почувствовал, что журналисты газеты превратились в представителей независимого сенатора Берни Сандерса и конгрессмена-демократа Александрии Окасио-Кортес, которые являются одними из самых известных левых политиков в Соединённых Штатах, указывает Proletären.