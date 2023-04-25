Telegraph: «остался без главного рупора» — уход Такера Карлсона с Fox News подрывает шансы Трампа на победу

Увольнение Такера Карлсона нанесло удар по предвыборной кампании Дональда Трампа. Хотя один из самых заметных ведущих Fox News порой нелестно отзывался об экс-главе Белого дома, его передача служила «рупором» для протрамповского движения, пишет The Daily Telegraph.

Конец правления Такера Карлсона в качестве «неофициального короля» Fox News стал ударом для Дональда Трампа. Особенно в свете стремления экс-президента сплотить своих сторонников перед выборами 2024 года, пишет The Daily Telegraph.

Хотя в частной переписке телеведущий порой нелестно отзывался о бывшем главе Белого дома, его вечернее шоу служило «своего рода рупором» для протрамповского движения. Более того, политик признавался, что являлся фанатом передачи Карлсона и хвалил его на своих митингах, отмечает издание.

В последние недели ведущий демонстрировал новые кадры с камеры видеонаблюдения, показывая неоднозначность происходящего в Капитолии 6 января 2021 года. Преемник Карлсона может не придерживаться той же линии или пользоваться похожей популярностью, а это означает, что Трамп рискует в конечном итоге проиграть, подчёркивается в статье.

Путь Карлсона к титулу «самого просматриваемого и одного из самых противоречивых ведущих» кабельных новостных каналов в Америке, начался, когда он присоединился к Fox в 2009 году. Спустя восемь лет он возглавил вечернюю программу Tucker Carlson Tonight и начал произносить монологи по таким вопросам, как иммиграция и контроль над оружием.

Его шоу стало «обязательной площадкой» для республиканских политиков. Несмотря на растущее политическое влияние, Карлсон держался вдали от Вашингтона. Он продолжил жить в сельской местности штата Мэн и иногда записывал там свои передачи.

Его отношения с Трампом осложнились после выборов 2020 года. В результате так называемого мягкого запрета, принятого Fox News, телеканал перестал брать интервью в прямом эфире у экс-президента с сентября 2022-го по март 2023 года.

Во время судебных разбирательств между компанией Dominion Voting Systems, продающей машины и программное обеспечение для голосования, и Fox News в СМИ утекли текстовые сообщения Карлсона, в которых он заявлял, что «страстно ненавидит» Трампа. Впоследствии ведущий попытался восстановить отношения с экс-президентом и говорил, что «разгневан» и «абсолютно взбешён» обнародованием его переписки.

Карлсон объяснил своё прошлое поведение тем, что команда республиканца дезинформировала его о выборах 2020 года. Он заявил, что экс-президент позвонил ему и заявил, что его «очень ранили» эти просочившиеся в прессу сообщения. Но затем им удалось прийти к пониманию. «Я весьма прямолинейный человек, я люблю Трампа», — добавил ведущий.

Две недели назад Карлсон посвятил всю свою программу «историческому интервью» с Трампом, и во время беседы они ни разу не упомянули текстовые сообщения. Но в этой «неосторожной» переписке был ещё один любопытный момент: ведущий обрушился с критикой на руководство Fox News, назвав их «некомпетентными либералами», теряющими доверие аудитории.

Вскрывшееся в ходе суда отношение ведущего к телеканалу не осталось без внимания высшего руководства. Но пока неясно, были ли сообщения Карлсона настолько серьёзными, чтобы привести к его увольнению, отмечает The Daily Telegraph.

Какой бы ни была причина его ухода, у него осталась возможность заняться политикой в качестве кандидата в президенты. Ведь благодаря своей передаче он стал одной из самых влиятельных и известных фигур среди республиканцев, считает издание.

Его прошлогодний визит в Айову вызвал слухи о потенциальном участии в президентской гонке. Тем не менее ранее Карлсон отвергал, что стремится попасть в Белый дом, настаивая: «Я ведущий ток-шоу. Мне нравится эта работа», напоминает The Daily Telegraph.