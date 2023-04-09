Fox News: гендерная идеология стала лёгкой наживой для «американских Зеленских»

Администрация Байдена активно навязывает в США опасную гендерную идеологию. Таким образом власти не только способствуют радикализации общества, но и позволяют обогатиться за счёт налогоплательщиков различным проходимцам, которые своим поведением напоминают украинского президента, считает ведущий Fox News Такер Карлсон.

ТАКЕР КАРЛСОН, ведущий Fox News: Сегодня гендерная идеология — это не просто основа самого опасного экстремистского движения в США, но ещё и мошенничество. Она позволяет людям, которые не умеют зарабатывать, делая что-то полезное, получить большее количество денег от налогоплательщиков.

Администрация Байдена поддерживает подобное поведение и этих доморощенных Зеленских. Она выделила 350 тысяч долларов Вашингтонскому университету на создание испаноязычной версии «Гомозавра». А «Гомозавр», если у вас он вдруг не стоит на полке, — это «словарь терминов ЛГБТК+», среди которых есть те, что мы не можем озвучить в прямом эфире, поскольку они очень непристойные.

Сайт The Washington Free Beacon первым рассказал эту историю. К нашей программе присоединяется Клэй Трэвис, основатель (спортивного портала. — ИноТВ) OutKick, соведущий «Шоу Клэя Трэвиса и Бака Секстона». Клэй, большое спасибо, что пришли.

Итак, зачем это нужно… Я имею в виду, что здесь очень много уровней, но наиболее очевидный вопрос: зачем нужен словарь для терминов, которые являются сленговыми и которые люди могут определить самостоятельно? То есть смысл всей этой затеи не в том, чтобы создать словарь, не так ли?

КЛЭЙ ТРЭВИС, основатель OutKick: Нет, совсем не в этом. И, Такер, я ценю ход мыслей ваших редакторов: «Мы собираемся поговорить о «Гомозавре», давайте сделаем всё, чтобы заполучить Клэя Трэвиса. Он эксперт».

ТАКЕР КАРЛСОН: (Смеётся.) По испаноязычной версии!

КЛЭЙ ТРЭВИС: Да ещё и по испаноязычной версии! Я очень инклюзивный. Серьёзно, когда я только увидел этот заголовок, то первым делом подумал: «Толерантность теперь проникла даже в «Парк Юрского периода». У Голливуда совсем закончились идеи». Кстати, — скажу прямо сейчас — это звучит как наихудший вариант смерти от динозавра.

Но если всё происходящее разложить по полочкам, то ситуация становится откровенно абсурдной. Я уверен, вы видели запись нападения (трансгендеров. — ИноТВ) на (пловчиху. — ИноТВ) Райли Гейнс. Вчера Джо Байден попытался расширить определение Раздела IX (федеральный закон, запрещающий дискриминацию по половому признаку. — ИноТВ), Такер, и включить в него мужчин! Просто невероятно, до чего мы докатились! Ещё несколько лет назад люди бы не поверили в то, что подобное будет происходить.

И это вообще характерно для режима Байдена в целом. У нас есть все эти люди, которые получили как бы гарантированные места (в правительстве. — ИноТВ) благодаря политике идентичности. Будь то (помощник министра здравоохранения США и трансгендер. — ИноТВ) Рэйчел Левин, будь то «мэр Пит» (министр транспорт США и открытый гомосексуалист Питер Буттиджич. — ИноТВ), будь то сама (первая темнокожая и женщина, ставшая вице-президентом США. — ИноТВ) Камала Харрис.

В случае с администрацией Байден собрал самую большую группу некомпетентных людей в истории Соединённых Штатов. Администрация настолько неумелая, что даже Джо Байден выглядит на её фоне не так уж плохо. Вот насколько негодный у него вице-президент.

Но в конечном итоге речь идёт о правительстве, собранном для галочки. Самоидентификация важнее таланта. Это попрание меритократии. И всё упирается в эту символическую талисманную абсурдность, о которой вы говорили сегодня вечером и на которой они продолжают делать акцент. В то самое время как мы, возможно, находимся на грани третьей мировой с Китаем и с Россией.

ТАКЕР КАРЛСОН: Да, «не обращайте на это внимания, ведь у нас есть «Гомозавр». Я помню, как либералы говорили, что не хотят, чтобы правительство вмешивалось в сексуальную жизнь других, и я был с этим согласен. Теперь всё, о чем они говорят, это ваша сексуальная жизнь.

КЛЭЙ ТРЭВИС: Аминь. Я тоже был с этим согласен.

ТАКЕР КАРЛСОН: Не о конкретно вашей сексуальной жизни! (Смеётся.)

КЛЭЙ ТРЭВИС: Да, я хочу сказать: то, что происходит, в голове не укладывается.

ТАКЕР КАРЛСОН: Простите. Были рады вас видеть, Клэй.

КЛЭЙ ТРЭВИС: Спасибо, что доверились моему экспертному мнению по этому вопросу, Такер.

ТАКЕР КАРЛСОН: Мы не смогли бы найти никого лучше. Были рады вас видеть.

Дата выхода в эфир 07 апреля 2023 года.