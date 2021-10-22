Daily Mail: «на грани преступления против человечности» — Путин осудил пропаганду смены пола среди детей

Российский президент обрушился с критикой трансгендерных идей, которые в западных странах продвигаются среди несовершеннолетних. Он предположил, что подобная «чудовищная» тенденция способна сломать жизнь будущему поколению, сообщает Daily Mail. В комментариях к статье многие читатели британского таблоида выразили своё согласие с мнением Владимира Путина.

Владимир Путин назвал навязывание детям трансгендерных идей, которое существует на Западе, «чудовищным». Он предположил, что подобная тенденция граничит с преступлением и может разрушить жизни будущего поколения, сообщает Daily Mail.

В России пропаганда гомосексуализма и однополых браков среди несовершеннолетних находится под запретом. Поэтому президента нередко критикуют за то, что он «притесняет» местное ЛГБТ-сообщество, обращает внимание издание.

«Я не говорю уже о просто чудовищных вещах, когда детям сегодня с малолетства внушают, что мальчик легко может стать девочкой и наоборот, фактически навязывают им якобы имеющийся у каждого выбор. Навязывают, отстраняя от этого родителей, заставляя ребёнка принимать решения, способные сломать ему жизнь», — заявил Путин.

При этом, по его словам, никто даже не советуется с детскими психологами о том, способен ли ребёнок принимать решение подобного рода или нет. «Называя вещи своими именами, это уже просто на грани преступления против человечности, и всё под именем и под знаменем прогресса», — подчеркнул президент, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

Ранее Путин объявил об общенациональных оплачиваемых каникулах в конце месяца, которые призваны сдержать стремительное распространение коронавируса. Россия, «самая пострадавшая от пандемии европейская страна», в последние недели столкнулась с ростом смертей от COVID-19 на фоне замедления темпов вакцинации, отмечает Daily Mail.