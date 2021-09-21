Evening Standard: в смартфонах скоро появится эмодзи «беременный мужчина»

К концу года в панели эмодзи на телефонах появится 37 новых символов, в том числе «беременный мужчина» и «беременный человек», пишет Evening Standard. Справочный сайт Emojipedia объясняет, что они призваны сделать панель «более гендерно инклюзивной» и могут использоваться трансгендерами, небинарными людьми или женщинами с короткой стрижкой, а также в шутку после плотного приёма пищи.

Скоро в смартфонах появится эмодзи в виде беременного мужчины, который призван сделать переписку «более гендерно инклюзивной», сообщает Evening Standard.

Как рассказывает издание, символ фигурирует в списке новых эмодзи, представленном Unicode Consortium. Теперь на его основе компании могут разработать свои собственные версии. К эмодзи беременной женщины, существующему с 2016 года, добавят также эмодзи «беременный человек».

Справочный сайт Emojipedia объясняет, что новые символы могут использоваться трансгендерами-мужчинами, небинарными людьми или женщинами с короткими волосами. Кроме того, их можно использовать «иронично» для обозначения кого-то «с полным животом после обильного приёма пищи». Авторы сайта подчёркивают, что нововведения призваны сделать «панель эмодзи более последовательной и гендерно инклюзивной», следуя заданному направлению последних лет.

В заключение Evening Standard отмечает, что 37 новых символов начнут появляться в смартфонах к концу этого года, увеличив общее число эмодзи до 3 633.