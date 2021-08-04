Британский писатель: зацикленность на политкорректности отвлекает США от насущных проблем и играет на руку Китаю

Политкорректные идеи не дают Америке развиваться и решать по-настоящему важные вопросы, в том числе проблемы с безграмотностью и бездомностью. Такое мнение в интервью Fox News высказал автор книги «Безумие толпы» Дуглас Мюррей. По словам писателя, выбранный США курс явно контрастирует с политикой Китая, который уделяет особое внимание утилитарности образования.

С нами на связи автор книги «Безумие толпы» Дуглас Мюррей. Дуглас, большое спасибо за участие в нашей программе. Я должен спросить о подходе, который в первую очередь используется нашими политиками в Америке, но я уверен, что подобное происходит и в Великобритании.

Я говорю об этом показном поведении, когда политкорректность фактически применяется в качестве оборонительного манёвра, чтобы отвлечь внимание от ошибок собственного управления. Что мы можем сделать, чтобы пробить брешь в этой реальности и донести правду до людей, которые, без сомнений, понимают на определённом уровне, что их пытаются ввести в заблуждение?

ДУГЛАС МЮРРЕЙ, автор книги «Безумие толпы»: Для меня большое удовольствие выступать после (консервативного политического обозревателя. — ИноТВ) Ларри Элдера, потому что нам так редко напоминают о фактах; об ужасающем уровне безграмотности в Америке, которая является самой передовой, богатейшей страной в мире с крупнейшим ВВП.

Почему мы позволяем подобному продолжаться? Почему мы позволяем государственным школам выпускать в большой мир и допускать на работу детей, которые имеют столь низкий уровень навыков и умений? Отчасти это объясняется тем, что мы не концентрируемся на этих проблемах.

В Америке огромное количество трудностей, которые требуют решения. Проблема с бездомными, которую можно наблюдать в каждом штате. Почему мы не решаем эти проблемы? Отчасти потому, что нас отвлекают на бессмысленные вопросы.

В последние годы политкорректной шатии-братии с успехом удаётся привлекать к себе всеобщее внимание. Постоянно речь идёт о каком-нибудь новейшем незначительном соревновании по прыжкам в длину или толканию ядра с участием трансгендеров.

Всегда что-нибудь в этом духе. Что-то, что затрагивает невероятно крошечное количество людей. Я не говорю, что они не заслуживают прав. Разумеется, заслуживают. Но нам бесконечно говорят о таких незначительных нишевых проблемах и контролируют язык, нашу речь, наши литературные предпочтения и наши действия в то же самое время, когда в стране царит массовая бездомность, массовая безграмотность, а дети заканчивают школы чудовищно неподготовленными к жизни в реальном мире.

При этом соперники Америки, в первую очередь Китай, следуют прямо противоположным курсом. Они очень хорошо готовят детей к тому миру, который ждёт нас в будущем.

Вот мои главные претензии к этому политкорректному сборищу. Я не выступаю против того, что люди что-то там бормочут в своём углу. Кто этого не делает? Меня не устраивает их контроль, особенно с учётом того, что у нас в Америке так много проблем, о которых нам необходимо думать и которые требуют внимания.

Невероятно, что у нас ведут споры о каких-то незначительных вещах. А в это время Китай фактически готовится стать мировым лидером, потеснить Запад с позиции морального авторитета и использовать многие из этих политкорректных аргументов против Америки и Запада в целом, чтобы отстоять собственное право на моральный авторитет.

ДУГЛАС МЮРРЕЙ: Да. Я всегда говорю: удачи политкорректной шатии-братии после прихода Китая к власти, уж то-то им будет весело!

Они (китайцы. — ИноТВ) несомненно будут использовать политкорректность в качестве оружия в невиданных доселе масштабах. Это уж точно. Дуглас Мюррей, большое спасибо за участие в нашей программе.

ДУГЛАС МЮРРЕЙ: Я получил большое удовольствие.

Дата выхода в эфир 03 августа 2021 года.