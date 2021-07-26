Telegraph: лондонская консерватория объявила борьбу с «белым расизмом» в танцах, драматургии и цирке

Ведущая лондонская Консерватория танца и драмы (CDD) решила «деколонизировать» свою учебную программу. Она планирует разобраться с идеей «белого превосходства», которая якобы укоренилась в некоторых дисциплинах, включая балет, драматургию и даже цирковое искусство, пишет The Daily Telegraph.

Ведущая лондонская Консерватория танца и драмы (CDD) решила кардинально изменить свою учебную программу. Она собирается бороться с идеей «белого превосходства», которая якобы укоренилась в некоторых предметах, пишет The Daily Telegraph.

CDD была основана в 2001 году. Она включает в себя театральную школу Бристоль Олд Вик, Центральную школу балета, Лондонскую школу современного танца, Национальный центр циркового искусства, Северную школу современного танца и Школу балета и современного танца Рамбер, поясняет издание.

Авторы инициативы в CDD утверждают, что сама организация является расистской, так как «власть в ней принадлежит белым». Поэтому они предлагают «разрушить» существующий порядок вещей, отмечает The Daily Telegraph.

В оказавшихся в распоряжении издания документах CDD предлагаются методы того, как можно «деколонизировать» дисциплины, в которых преобладают белые британцы. Среди них оказались занятия танцами, драматургией и даже цирковым искусством, обращает внимание The Daily Telegraph.

Авторы идеи указывают, что предметы, которые преподают «в основном белые сотрудники» для «классов с преимущественно белыми лицами», должны критически разбираться на ежегодной основе для оценки содержания курсов. В то же время расовое большинство просят помогать процессу, стать «лучшими союзниками и использовать свою врождённую привилегию, чтобы демонтировать неослабевающие структуры белого превосходства в консерватории».

Согласно документам CDD, белые люди имеют «привилегии, которыми наделяет их белизна». Их также обвиняют во «внутреннем соучастии в системах превосходства», которые охватывают Великобританию, США и «другие европейские или основанные европейскими поселенцами страны».

Сотрудникам консерватории предлагается «заняться саморефлексией». Им необходимо спросить себя, «какие преимущества» они получили в своей жизни и присутствует ли в их занятиях колониализм. Свидетельством последнего считается акцент на «Великобритании и «британскости» в ущерб других представлений о мире» или отказ «исследовать, как исторически развивались вопросы власти, привилегий и угнетения относительно этого предмета».

В документах подчёркивается, что процесс не должен ограничиваться учебными программами: «консерватория и её школы-члены должны работать над деколонизацией на всех уровнях». Это включает обеспечение профессиональными визажистами и стилистами всех исполнителей, а также борьбу с проявлениями микроагрессии во время традиционных выступлений, организуемых CDD в конце года.

Согласно документам, балет также не останется в стороне от деколонизации. Авторы инициативы выражают беспокойство относительно «пуантов и трико» и требуют убедиться, что «будет представлен весь спектр цветов кожи».

Кроме того, студентов и преподавателей призывают «выявлять» случаи расизма. При этом тем, кого обвинили в проступке, советуют не «уходить в глухую оборону», а извиниться и исправить своё дальнейшее поведение.

«Эти меры и инструкции представляют собой набор средств, предназначенных для встраивания и поддержки всеобъемлющей среды для всех членов консерватории, включая не только студентов и преподавателей. Они предназначены для облегчения сложных разговоров, обучения и внесения позитивных культурных изменений в наши учреждения, чтобы продвигать и внедрять наиболее инклюзивное сообщество», — подчёркивается в документах CDD.