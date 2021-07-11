New York Post Оригинал

NYPost: спецслужбу США высмеяли за «нарисованное в фотошопе» разнообразие

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Офис директора Нацразведки США подвергся резкой критике и насмешкам в социальных сетях. Для своего ежегодного отчёта об этническом и социокультурном разнообразии ведомство использовало фотографию, которая имела очевидные следы монтажа, сообщает The New York Post.
NYPost: спецслужбу США высмеяли за «нарисованное в фотошопе» разнообразие
Twitter / ltthompso

Накануне офис директора Национальной разведки (ODNI) подвергся резкой критике в социальных сетях. Причиной стал ежегодный отчёт ведомства о его этническом и социокультурном разнообразии. На обложке этого документа красовалась фотография, которая имела очевидные следы монтажа, пишет The New York Post.

Доклад, озаглавленный «Наём и привлечение представителей меньшинств, женщин и лиц с ограниченными возможностями в разведывательном сообществе США», сопровождался стоковым изображением. На обложке демонстрируется группа улыбающихся людей разного цвета кожи и пола. По краям от них располагаются женщина на инвалидной коляске и слепой мужчина с собакой-поводырём.  
 
 
Но зрителю сразу бросается в глаза очевидная проблема: женщины в инвалидном кресле и слепого мужчины не было на оригинальном изображении. Похоже, их очень неумело прифотошопили для отчёта ODNI. «Сири, покажи мне худшее использование стоковых фотографий», — саркастически заметил консультант Республиканский партии и подкастер Люк Томпсон, который первым обратил внимание на конфуз спецслужбы.
 
«Подобные вещи заставляют молиться о том, чтобы всем на самом деле управляло тайное правительство», — ответил Томпсону один из пользователей Twitter. Другой комментатор иронически поинтересовался, почему в этом «сверхразнообразном ведомстве» нет никого старше 35 лет, и выдвинул версию, что от сотрудников, которые перешагнули этот возрастной порог, избавляются как в фильме «Побег Логана».
 
«Это очень, очень плохо, — согласилась с Томпсоном старший редактор Daily Wire Эш Шоу. — Неужели ведомство недостаточно разнообразно, чтобы сделать собственное фото?» «Меня слегка беспокоит то, что внутри обширной разведывательной сети, находящейся под контролем ODNI, по-видимому, не нашлось никого лучше в подделке фотографий», — признался пользователь irishspy.
 
Отфотошоплённое изображение доклада вызвало гораздо больший ажиотаж, чем его содержание. Между тем в нём говорится, что число представителей меньшинств и людей с ограниченными возможностями среди сотрудников гражданского разведывательного сообщества за 2020 год выросло до 27% и 11,9% соответственно. Количество женщин продолжает стабильно держаться на уровне 39,3%, отмечает издание.
 
Офис директора Национальной разведки не прокомментировало The New York Post случившееся. Но издание выражает надежду, что американские шпионы действуют гораздо незаметнее, чем «мастера» фотошопа из ODNI.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
New York Post США Северная Америка
теги
инвалиды политкорректность разведка расизм спецслужбы США
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров