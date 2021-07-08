Hill: активисты BLM объявили американский флаг «символом ненависти и расизма»

Представители движения Black Lives Matter в штате Юта назвали флаг собственной страны «символом ненависти». Более того, по утверждению лидеров организации, люди, размахивающие американским знаменем, являются «расистами» и должны вызывать тревогу у темнокожего населения, пишет The Hill.

Подразделение Black Lives Matter в штате Юта вызвало резкую критику со стороны консерваторов и республиканцев. Поводом послужил пост, опубликованный организацией в соцсетях на День независимости США. В нём утверждалось, что американский флаг — «символ ненависти», сообщает The Hill.

«Когда мы, темнокожие американцы, видим этот флаг, мы знаем, что находиться рядом с человеком, который им размахивает, небезопасно. Когда мы видим этот флаг, мы знаем, что человек, который им размахивает, — расист», — говорится в публикации.

«Когда мы видим этот флаг, мы знаем, что человек, который им размахивает, в отличие от нас, живёт в другой Америке. Когда мы видим этот флаг, у нас возникают вопросы к вашим умственным способностям. Мы знаем, что вас необходимо избегать. Это символ ненависти», — утверждают представители BLM Utah.

Основательница группы Лекс Скотт заявила, что публикация должна была заставить людей почувствовать себя неуютно. Она призналась, что её расстроила фотография белых националистов Patriot Front, которые маршировали в Филадельфии с американским флагом.

«Они идут под американскими флагами. Ку-клукс-клан идёт под американскими флагами. Proud boys идут под американскими флагами. Они поднимались на Капитолий, чтобы совершить своё провалившееся восстание, и избивали полицейских с американскими флагами. Я не слышала никакого возмущения со стороны республиканцев или правых по поводу использования американского флага в качестве символа ненависти», — сказала она в интервью местной газете.

«Мы видим, что этот символ используется в сообщениях каждой расистской группы по всей стране. Меня беспокоит то, что никто не обращает внимания на людей, которые с его помощью сеют ненависть... каждый раз, когда я сталкиваюсь с ненавистью, она исходит от человека, несущего американский флаг», — добавила Скотт.

На сообщение отреагировали некоторые законодатели. «Американский флаг — это символ свободы и возможностей для мира», — заявил председатель Республиканской партии штата Юта Карсон Йоргенсен и назвал его широкое осуждение «несправедливым».

Сенатор Тодд Вейлер отметил, что Скотт имеет полное право на своё мнение, но он с ним категорически не согласен. «Подавляющее большинство жителей штата Юта, независимо от их расы или политических предпочтений, продолжает смотреть на флаг США как на символ единства и стойкости прошлого нашей страны и надежды на её будущее», — сказал политик.