«Очередная жертва культуры отмены»: британская цензура подстраивает возрастные рейтинги классических фильмов под чутких молодых зрителей

Британское бюро классификации фильмов (BBFC) — надзорный орган, которому принадлежит право присваивать возрастные рейтинги произведениям кинематографа, — принял решение повысить возрастные ограничения для целого ряда классических картин, включая «Рокки», «Звёздные войны» и «Властелина колец», пишет The Daily Telegraph.

Как уточняется в материале издания, «Рокки» — знаменитая история о боксёре средней руки, которому выпадает шанс побороться за мировое чемпионство, с Сильвестром Сталлоне в главной роли — был переведён из категории PG (фильмы, разрешённые к просмотру детям любого возраста, но содержащие небольшое количество сцен, не предназначенных для самых маленьких детей) в категорию A12 (детям до 12 лет просмотр разрешается только в присутствии родителей) в связи с «умеренным количеством сцен насилия и ненормативной лексики, обсуждениями секса и присутствием стереотипов дискриминационного характера».

Аналогичным образом был изменён и рейтинг расширенной режиссёрской версии «Братства кольца» — первой части трилогии Питера Джексона «Властелин колец»: специалисты BBFC сочли, что добавленные сцены содержат «умеренные сцены насилия в контексте фэнтези и остросюжетные элементы», и перевели фильм из категории PG в 12A, пишет The Daily Telegraph. Переоценка не обошла стороной даже вторую часть «Звёздных войн» — картина «Империя наносит ответный удар» была переведена из категории U (разрешено к просмотру зрителям от 4 лет без ограничений) в PG из-за содержания «умеренных сцен насилия и в меру остросюжетных моментов», говорится в материале издания.

Как отдельно подчёркивает обозреватель DT, в BBFC также решили, что классический американский киномюзикл 1936 года «Плавучий театр», который получил в своё время положительные оценки критиков за крайне прогрессивную критику межрасовых отношений в США, больше не соответствует новым общественным стандартам и «обострившемуся отношению публики к вопросам расы» — и вместо рейтинга U присвоили ему категорию 12 (запрещено к просмотру лицам младше 12 лет). По информации DT, решение главным образом было связано с тем, что в фильме используются «оскорбления на расовой почве».

Комментируя решения, в бюро объяснили, что лишь транслируют «изменившиеся общественные стандарты», сначала определяя их на основе соцпросов среди 10 тыс. респондентов, а затем превращая их в методические рекомендации для цензоров. Как заявили представители BBFC, последний из упомянутых соцпросов показал, что у зрительской аудитории — и, в особенности, у самого молодого её сегмента — вызывают «повышенное чувство тревоги» «реалистичные» сценарии, которые могли произойти с людьми в реальной жизни, включая сцены терактов, суицидов, членовредительства и дискриминации.

«Вопрос дискриминации в наших методических руководствах выступает одним из ключевых, а в 2020 году трагическая гибель Джорджа Флойда и последовавшие за ней протесты движения Black Lives Matter показали, насколько важно нам ловить каждый момент проявления дискриминации и привлекать к нему внимание», — заявил гендиректор надзорного ведомства Дэвид Остин.

Вместе с тем, как заявил в беседе с корреспондентом DT директор аналитического центра Civitas Дэвид Грин, фильмы, рейтинги которых были изменены, могут стать «очередной жертвой культуры отмены». «Цензоры упустили из виду здравые моральные уроки, которые эти фильмы в своё время давали, и дали себя отвлечь современным убеждениям, тяготеющим к виктимности и обидам», — заявил эксперт.