Fox News: BLM-медицина — американские доктора призывают лечить с оглядкой на расу

Преподаватели Гарвардской медицинской школы призвали отдавать предпочтение небелым пациентам, сообщает Fox News. Идеология Black Lives Matter, активно внедряемая в США, теперь взяла под контроль и медицину, констатирует британский консервативный публицист Дуглас Мюррей.
Тем временем критическая расовая теория приходит в ваше здравоохранение. Преподаватели Гарвардской медицинской школы призывают сделать расу определяющим фактором при лечении пациентов с сердечной недостаточностью. В своей «Антирасистской повестке дня для медицины» они заявляют, цитирую: «Мы называем это видением медицинской реституции. Репарации из федерального бюджета — срочные и весьма запоздалые — помогут сгладить расовую несправедливость в вопросах здоровья…»
Публицист Дуглас Мюррей, мы снова обращаемся к вам. Дуглас, Гарвард критикует Гарвард!
ДУГЛАС МЮРРЕЙ, британский публицист и политический комментатор:В это невозможно поверить. Всем, кроме тех, кто следил за поползновениями критической расовой теории и за масштабами её внедрения по всей Америке. Во всех до единой сферах американской жизни.
Просто поразительно, чего требуют эти специалисты из Гарварда. Они говорят, что раса должна быть определяющим фактором в лечении американских сердечников. И здесь говорится — вы только послушайте! — что афроамериканцев и латиноамериканцев следует принимать на стационарное лечение в приоритетном порядке.
Остановимся на секундочку. Представьте себе всеобщий праведный гнев, если бы какие-то гарвардские специалисты сказали: «Знаете, белых пациентов с сердечной недостаточностью надо лечить в приоритетном порядке». Мы бы негодовали! А в данном случае эти профессиональные медики заявляют, что надо отдавать предпочтение афроамериканцам и другим меньшинствам. Это абсолютно мерзко, но это абсолютно логичное заключение этого нелогичного мировоззрения.
Дуглас, они говорят, что, по их данным, белых пациентов с сердечными заболеваниями в прошлом принимали в кардиологическое отделение с большей вероятностью, чем небелых, афро— и латиноамериканцев с теми же сердечными заболеваниями. Так они утверждают.
ДУГЛАС МЮРРЕЙ:Боюсь, это звучит не очень убедительно. Потому что в последний год мы слишком часто наблюдали эту тенденцию. Недавно была публикация Американской медицинской ассоциации с очень похожими утверждениями. В прошлом году, в разгар пандемии COVID, мы видели, как Центры по контролю и профилактике заболеваний говорили о лечении в приоритетном порядке в зависимости от расовой принадлежности.
Это общеамериканская тенденция. Мы видели это в других городах. Недавно — в Бостоне. Это тенденция по всей Америке — BLM-медицина. Мы видели, что делает Black Lives Matter, когда получает контроль над образованием и над политикой корпораций. А вот на что похоже господство BLM в мире медицины.
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