Telegraph: «восхищался белизной кожи» — в пьесах Шекспира нашли признаки расизма

Эксперты сочли пьесы Уильяма Шекспира «спорными» из-за упоминающейся в них связи белизны кожи с красотой, сообщает Daily Telegraph. Как передаёт издание, спикеры организованного лондонским театром «Глобус» семинара обнаружили, что писатель в своих произведениях систематически противопоставлял «тёмное» «светлому», отдавая предпочтение последнему, а также использовал формулировки, которые сегодня расцениваются как расистские.

Эксперты сочли пьесы Уильяма Шекспира «спорными» из-за упоминающейся в них связи белизны кожи с красотой, сообщает Daily Telegraph. Как передаёт издание, лондонский театр «Глобус» запустил цикл семинаров под названием «Антирасистский Шекспир», направленных на «деколонизацию» пьес автора и устранения преград, которые могут стать помехой их восприятию или исполнению.

На первом семинаре цикла учёные подвергли «деконструкции» комедию «Сон в летнюю ночь» и обнаружили в ней «спорную гендерную и расовую динамику». Эксперты, в частности, заявили, что в поэзии Шекспира создаётся «бинарная система противопоставления тёмного и светлого», в которой тёмному отводится отрицательная роль, а белому или «светлому» — положительная.

«Сон в летнюю ночь» поддерживает точку зрения, согласно которой «белое красиво, светлое красиво, а тёмное непривлекательно», заметил выступавший на семинаре актёр Альдо Биллингсли. На его взгляд, предпочтение белого перед черным очевидно в заявлении Лизандера: «Кто ж ворона на голубя сменять не пожелает?» (перевод Н.М. Сатина — ИноТВ), ведь эта строка приписывает птицам ценность на основании их окраса.

Ещё одна участница семинара профессор Ванесса Корредера добавила: «Если вы посмотрите на эту пьесу в контексте других пьес Шекспира и даже сонетов, этот язык будет повсюду — эти формулировки о тёмном и светлом... В них присутствуют элементы расового разделения». К примеру, в ряде сонетов Шекспира упоминаются «внешне противоположные» «мужчина светлокудрый, светлоокий и женщина, в чьих взорах мрак ночной» (Перевод С.Я. Маршака — ИноТВ).

На семинаре, в ходе которого был представлен «антирасистский подход к пьесе» для учителей, студентов и театральных деятелей, также обратили внимание на спорное употребление в работе 400-летней давности «расовых эпитетов» — таких как «смуглая татарка» и «эфиопка».

Как отмечает издание, комедия 1595 года о зачарованных влюблённых в волшебном лесу обычно не ассоциируется с расовыми вопросами, как «Отелло» и другие произведения автора с участием темнокожих персонажей. Тем не менее, по утверждению преподавателя Университета Эндрюса Ванессы Корредера, «каждая пьеса — это пьеса о расе, поскольку белизна упоминается в каждой пьесе».

Кроме того, в комедии есть несколько групп персонажей, в том числе царь и царица эльфов и фей, любовники, бегущие из Афин, и «ремесленники», готовящие постановку «пьесы внутри пьесы». Каждую из этих групп можно рассматривать через призму преобладающего поведения, свидетельствующего о расовом разделении, а, к примеру, сцена ссоры между Обероном и Титанией из-за бессловесного «индийского мальчика» также предполагает наличие элементов «колониализма» в пьесе, уверяют эксперты. Кроме того, высокий общественный статус царя и царицы фей и эльфов отсылает к классовому разделению, а гендерные конфликты иллюстрируются в произведении сценой, где Гермии угрожают смертью, если она откажется выйти замуж против воли.

Тем не менее, Альдо Биллингсли и профессор Ванесса Корредера согласились, что зрители и исполнители «все ещё могут любить Шекспира и критически воспринимать его творчество», предположив, что подбор темнокожих актёров может придать новый смысл «спорным формулировкам» в пьесе «Сон в летнюю ночь», пишет газета. Спикеры также предложили позволить театральным деятелям совместно решать, «какие формулировки для них комфортны и как нужно обыгрывать их на сцене».

При этом учёный-шекспировед сэр Стэнли Уэллс не согласен с таким прочтением комедии, передаёт издание. «Я думаю, что термины «светлый» и «тёмный» — чрезвычайно многозначные слова», — заявил он в интервью газете.

«Я думаю, что Шекспир играет с этими различными значениями и разными оттенками смысла. Я бы не стал представлять Шекспира расистом, я думаю, что он гораздо искуснее в изображении своих персонажей», — делится мнением знаток творчества писателя. При этом шекспировские герои действительно используют такие слова как «эфиопка» и «мавр», которые можно расценить как расистские, признаёт специалист. «Однако есть разница между расизмом персонажа и расизмом писателя, который заставляет его говорить», — напоминает Уэллс.