Fox News: детский писатель Доктор Сьюз стал очередной жертвой «культуры отмены» в США

Американский интернет-магазин eBay запретил продажу отдельных книг культового детского писателя и мультипликатора Доктора Сьюза за содержащиеся в них «оскорбительные изображения», передаёт Fox News. Как заметил в эфире канала ведущий The Daily Wire Мэтт Уолш, прецеденты с запретом неугодных руководству крупных корпораций произведений не принесут Америке ничего хорошего.

В перерыве я получал сообщения от друзей, живущих в Вашингтоне, округ Колумбия, где я провёл 30 лет. По всему городу стреляют в людей — там совсем как в стране третьего мира! Тысячи людей живут на улице. Хоть кто-то из членов конгресса, обеспокоенных QAnon, это замечает? Конгрессмен Майкл Маккол это замечает? Что происходит с нашей столицей? Они всё это позволяют! Ничто не вызывает большего возмущения! Ну, наверное, не считая того, что происходит с Доктором Сьюзом. Потому что, если это могло произойти с Доктором Сьюзом, это может произойти и с вами!



Раньше Доктор Сьюз был излюбленным детским писателем, но всего за несколько дней он стал хуже Гитлера! На eBay можно купить экземпляр Mein Kampf, можно купить и какую угодно расистскую дрянь, если она про «белую хрупкость» и за авторством Робин Дианджело. Но ряд книжек Доктора Сьюза удалили за, цитирую, «оскорбительные изображения». Официальный представитель eBay сформулировал это так: «eBay в данный момент подчищает наш рынок, чтобы убрать эти товары». Теперь вам непозволительно даже купить подержанный экземпляр книг Доктора Сьюза — это слишком опасно!



За объяснениями обратимся к Мэтту Уолшу — ведущему The Matt Walsh Show. Большое спасибо, что нашли для нас время, Мэтт. Не могу поверить, что, во-первых, я защищаю Доктора Сьюза, а во-вторых, считаю, что это важно. Но я так считаю. Но я не припомню, чтобы мне когда-либо доводилось видеть более гнетущую историю, чем запрет eBay на покупку подержанных книжек Доктора Сьюза. Что это предвещает? Я серьёзно.



МЭТТ УОЛШ, ведущий подкаста Daily Wire: Да, в том-то и дело, что это касается не только Доктора Сьюза. Кстати, я думал, что если левые когда-нибудь примутся за Доктора Сьюза, то за поощрение плохого обращения со старшими, за книгу «Прыгни на папу» или что-то в этом роде… Но они выбрали ещё более абсурдную причину.



Но это касается не только Доктора Сьюза. Суть в том, что у ведущих корпораций теперь есть возможность — и они пользуются этой возможностью — уничтожать высказывания, которые они считают оскорбительными. И вопрос не в том, имеют ли они право так поступать. По-моему, это совершенно неправильная постановка вопроса. Но хорошо ли для страны, когда ведущие корпорации могут сказать о целых категориях высказываний: вам больше нельзя этого видеть или читать? «Вам больше нельзя читать эту книгу своему ребёнку, мы от неё избавимся!» Для страны это хорошая ситуация? По-моему, очевидно, что нет.



Мы уступили так много контроля экстремистам, даже не заметив этого. Если вы запрещаете продавать Доктора Сьюза на eBay, вы по определению экстремист. Именно так экстремисты и делают. Но они контролируют нашу возможность покупать книги и слушать музыку! Они контролируют наши фотографии и всё, что мы когда-либо написали, в облачном хранилище. Они контролируют всё! Почему мы не понимали, что можем дожить до такого дня?

МЭТТ УОЛШ: Это очень хороший вопрос. И ведь дело ещё в том, что Amazon, eBay и прочие подобные компании заявляют, что не станут называть Доктора Сьюза писателем консервативных взглядов, но они уже в прошлом прекращали продажу консервативных книг, именуя высказанные в них позиции «разжиганием ненависти, — а если какая-нибудь Amazon возьмёт и введёт повсеместно новую политику, заявив, что консервативные книги разжигают ненависть, то эти книги больше не будут издавать, поскольку издатели сочтут, что публиковать книгу, которую не будет никто распространять, нет смысла. А это значит, что такие взгляды окажутся под полным запретом. Именно поэтому — как только что выяснил Daily Wire по итогам собственного опроса — две трети американцев выступают против такого «вокеизма» в исполнении предприятий страны.

Кстати, вы ещё упомянули, что с Доктором Сьюзом всё это случилось «разом» — и это вы очень верно подметили. Ведь Доктор Сьюз жил и творил сто лет назад, и некоторые из его книг, которые теперь принялись запрещать, в печати уже 80 лет — а мы вот только сейчас вдруг решили, что они представляют проблему? Всё совсем как прошлым летом, когда мы решили, что необходимо немедленно снести где-то с тысячу статуй разом. О чём это говорит? О том, что творится массовая истерия — потому что именно истерией происходящее и является. И на то, чтобы выступать против такого, есть масса причин, но мы это можем делать хотя бы потому, что это массовая истерия, в результате которой всё блокируют или разрушают разом и без разбора.

Но ведь эти действия преследуют определённую цель. Когда от нас требуют, чтобы мы отреклись от собственных предков, возненавидели свою страну и пропитались отвращением к книгам, которые читаем своим детям, — за этим, знаете ли, кроется что-то глубинное. Спасибо, что сегодня к нам заглянули, Мэтт. С нами был Мэтт Уолш.

МЭТТ УОЛШ: Вам спасибо!

Дата выхода в эфир 04 марта 2021 года.