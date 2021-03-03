Fox News: в США объявили расистом детского писателя, который считал, что раса не важна

В День чтения по всей Америке, приуроченный ко дню рождения сказочника Доктора Сьюза, президент США Джо Байден отказался упоминать именинника: книги Доктора Сьюза с недавних пор считаются расистскими, сообщает Fox News. Как отмечает телеведущий Такер Карлсон, американские левые хотят стереть память о детском писателе, потому что тот учил детей, что расовая принадлежность не имеет значения.

Сегодня как раз день рождения Доктора Сьюза. Тед Гайзель — таково его настоящее имя — родился в Спрингфилде, штат Массачуссетс. Будь он жив, ему сегодня исполнилось бы 117 лет. Слава Богу, он до этого дня не дожил. Потому что иначе он был бы сейчас уязвлён и сбит с толку.



Каждый год в день рождения Доктора Сьюза президент — кто бы это ни был — выступает с заявлением в поддержку так называемого Дня чтения по всей Америке. Идея заключается в том, чтобы побудить детей читать книги. И каждый год президент упоминает Доктора Сьюза. Потому что, повторюсь, это его день рождения, в том-то и весь смысл.



Но в этом году всё по-другому. Джо Байден в этом году убрал Доктора Сьюза из своего обращения к народу. Почему? Потому что Доктор Сьюз теперь считается расистом. Итак, то, что менее четырёх лет назад казалось полным бредом, теперь стало официальной позицией Белого дома.



Шокирует не то, что это произошло. Революционеры в академических кругах десятилетиями нападали на традиционные детские книжки. Несколько лет назад какая-то тупица в Бостонском университете опубликовала так называемое исследование на тему «подтекста доминирования белой расы в мультфильме «Любопытный Джордж». Цитирую: «Существует параллель между прославлением угнетения похищенной обезьяны в сериале и угнетением темнокожих американцев». И тому подобное. Вы не удивитесь, узнав, что эта девушка теперь работает на (мэра. — ИноТВ) Билла де Блазио в Нью-Йорке. Ну конечно!



Удивляет именно расчётливость всего этого. Для консерваторов будет соблазнительно истолковать нападки на Доктора Сьюза как обычное сумасбродство культуры отмены. «Посмотрите, как истеричны и тупы дипломированные леваки! Они даже Доктора Сьюза называют расистом!» Вы видели сегодня такие высказывания в соцсетях. Но они совершенно не улавливают суть. «Отменить» Доктора Сьюза — это не тупость. Это делается специально. Они запрещают Доктора Сьюза не потому, что он был расистом, а как раз потому, что не был.



В 1961 году Доктор Сьюз написал сказку под названием «Сничи». Марш на Вашингтон Мартина Лютера Кинга состоялся только два года спустя, но его суть уже была запечатлена в сказке Доктора Сьюза. Если вы ещё не прочли её 50 раз своим детям и не знаете наизусть, перескажем сюжет. На далёкой, судя по всему, планете живёт группа пушистых грушевидных зверей под названием сничи. Если вам это кажется чудачеством, знайте, что Доктор Сьюз редко рисовал людей — возможно, потому, что не хотел возвысить какой-то тип людей над другим типом. Он не был расистом. Так или иначе, в сказке есть две категории сничей: со звездой на животе и без. Никакой реальной разницы между ними нет, но сничи этого не знают. Они убеждены, что звёзды чрезвычайно важны. Поэтому на протяжении всей истории они соперничают за статус на основании своей относительной звёздности. В различные моменты звёзды на животе считаются то общественно одобряемыми, то позорными. И сничи суматошно носятся туда-сюда, пытаясь угнаться за изменчивыми требованиями звёздной моды. Пока на последних, жизнеутверждающих страницах истории до них не доходит, что всё это не имеет значения. Под звёздами они все одинаковы. Они все сничи. Кому какая разница, у кого есть звезда? Важно не то, из какой вы группы, важны вы сами.



Мораль понятна даже пятилетнему ребёнку. На самом глубинном уровне неважно, как мы выглядим. Потому что под внешностью мы все одинаковы, все мы люди. Все мы в одной лодке. Зацикливаться на внешности бессмысленно. Это лишь сеет ненависть между людьми. И заставляет нас выглядеть нелепо. Если и существует более мощное заявление о всеобщем братстве людей, то, уж наверное, не в отделе детской литературы.



60 лет американские дети читали «Сничей» и другие подобные книги. И это одна из причин того, что наша страна сегодня — такая, какая есть. Страна, в которой большинство американцев, те, что не работают в университетах или в администрации Джо Байдена, согласны с самым знаменитым заветом Мартина Лютера Кинга — о том, что важна личность, а не цвет кожи. То же утверждается и в «Сничах». Эта история — призыв не обращать внимания на расу. Поэтому силы «социальной справедливости» и ненавидят эту книгу и Доктора Сьюза.



Когда власть имущие «отменяют» Доктора Сьюза, на самом деле они пытаются устранить совершенно конкретный тип американской культуры середины XX века. Культуру, провозглашающую меритократию и безразличие к расовой принадлежности. Приоритет индивидуальных достижений перед племенным самоощущением. Некогда это называлось либеральными ценностями. Современные либералы не хотят, чтобы им напоминали, что когда-то они во что-то такое верили.



Если позволить вашим детям читать Доктора Сьюза, они узнают, что не так давно эта страна была другой: люди здесь старались не ненавидеть друг друга, а руководство страны призывало, умоляло население отвергнуть политику, основанную на групповой принадлежности, ради всеобщих ценностей и ради того, что нас всех связывает.



Доктор Сьюз никогда не был ведущим литератором, но память о нём сейчас важнее, чем когда-либо. Битва за Доктора Сьюза, за его убеждения, за определение слова «расизм» будет иметь последствия для целых поколений. И если мы проиграем эту битву, Америка будет потеряна.



Дата выхода в эфир 02 марта 2021 года.