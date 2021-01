Christian Science Monitor: в США задумались о расовых проблемах «Щелкунчика»

Знаменитый спектакль «Щелкунчик» уже многие десятилетия не сходит со сцены театров всего мира, вдохновляя огромное количество детей заниматься балетом. В США он традиционно ассоциируется с Рождеством и обеспечивает многим балетным труппам значительную часть доходов. Однако в последние годы ряд представителей танцевального сообщества задаётся вопросом о том, как можно было бы избавить эту старую постановку от «расовых стереотипов», не лишая её сказочной атмосферы и очарования, пишет The Christian Science Monitor.

Уже более полувека балет «Щелкунчик» в США ассоциируется с Рождеством. Помимо обычного праздничного веселья, эта постановка Джорджа Баланчина, созданная в Нью-Йорке на основе его детских воспоминаний о спектакле Мариинского балета, обычно обеспечивает большинству балетных трупп от 20% до 50% дохода, пишет The Christian Science Monitor. И хотя в этом году многие представления пришлось отменить из-за пандемии коронавируса, однако этот спектакль по-прежнему остаётся «любимой праздничной традицией» для американцев и вдохновляет огромное количество детей заниматься балетом, подчёркивается в статье.



Однако в последние годы многие представители танцевального сообщества в США начали задаваться вопросом о том, как примирить тот балет, который они любят, с «теми стереотипами, которые он сам помог распространить», отмечает автор. Недовольство современной публики вызывают «расовые стереотипы» и «аристократические истоки» этого спектакля, поясняется в статье. Но изменить традиции и изъять всё это из постановки, не лишая её при этом традиционного сказочного очарования, оказалось не так просто.



Балет Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» впервые был представлен публике в 1892 году, когда его поставил хореограф Мариус Петипа на сцене императорского Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Однако тогда критикам не понравилось, что в постановке задействовано такое большое количество детей, поскольку в основу сюжета была положена детская сказка Эрнста Теодора Амадея Гофмана под названием «Щелкунчик и мышиный король», пишет The Christian Science Monitor.



«Было сделано много версий этого балета, прежде чем ему в конечном итоге стал сопутствовать неизменный успех», — подчёркивается в статье. Американскую публику с этим спектаклем познакомил Джордж Баланчин, один из основателей балетной труппы New York City Ballet. Его постановка основывалась, в том числе, и на собственных воспоминаниях об этом спектакле в Мариинском театре, в котором он принимал участие ещё ребёнком, поясняет автор.



Первоначальная версия Баланчина была показана 2 февраля 1954 года, и в результате «получился убийственный хит», причём на протяжении всей своей жизни он продолжал постоянно что-то улучшать в этой постановке, сообщает The Christian Science Monitor. Это был крайне важный момент в истории нью-йоркской балетной труппы, подчёркивается в статье: «То, что было помехой в первоначальном русском спектакле, стало формулой успеха в Америке».



Решение Баланчина привлечь к постановке детей помогло решить проблему нехватки публики на классических спектаклях в тот период, поскольку посмотреть на выступление своих детей стали приходить многие члены их семей. А после показа балета «Щелкунчик» 25 декабря 1958 года в эфире американского телеканала CBS этот балет в США навсегда стал ассоциироваться с Рождеством, говорится в статье: «Этот спектакль также помог сформировать прекрасную традицию в разных частях страны, которая способствует встрече членов семьи и позволяет многим молодых людям познакомиться с искусством балета».



Однако в настоящее время некоторые аспекты постановки Баланчина вызывают вопросы и даже воспринимаются иногда как «оскорбительные» и унижающие достоинство отдельных групп населения, поясняет автор. «Традиционная хореография и костюмы усиливают унизительные и оскорбительные стереотипы. Так, например, в китайском танце у исполнителей выкрашенные в жёлтый цвет лица и они используют жесты, которые являются неаутентичными и даже, возможно, издевательскими», — подчёркивается в статье.



«Первоначальная версия «Щелкунчика» Баланчина, по сути, представляет собой выхолощенный вариант изображения китайцев-кули», — считает Фил Чэн, учёный, преподаватель и бывший танцор. В 2017 году он убедил труппу нью-йоркского балета отказаться от старых «оскорбительных» костюмов. А художественному руководителю балетной труппы Pacific Northwest Ballet в Сиэтле Питеру Боалу эксперт порекомендовал полностью переделать китайский танец в «Щелкунчике», используя для этого традиционные образы из китайской культуры.



В таком варианте любому китайцу будет ясно, что хореограф что-то позаимствовал из традиционной китайской культуры, причём сделал это с чувством уважения — в отличие от «устарелой карикатуры, созданной 150 лет назад», рассказал Чэн в интервью The Christian Science Monitor. «Питер стал использовать образы сверчков, которые в китайской культуре являются символами весны. Насколько балерины и танцовщики Баланчина являются самыми музыкальными артистами балета, настолько сверчки являются самыми музыкальными из насекомых», — пояснил эксперт.



И хотя костюмы сверчков пока ещё не готовы полностью, однако новую версию «Щелкунчика» Баланчина в исполнении труппы Pacific Northwest Ballet «уже без оскорбительных костюмов и жестов» сейчас можно посмотреть на веб-сайте, пишет The Christian Science Monitor.



Свою версию «честной постановки» также представил Сэм Потт, основатель и руководитель труппы Nimbus Dance из штата Нью-Джерси, в спектакле под названием «Щелкунчик из Джерси-Сити». Классическая версия не понравилась ему из-за идеи «белого превосходства», которая импонировала белым переселенцам из Европы в США, поясняется в статье.



«Для европейских иммигрантов было важно иметь такие спектакли, как «Щелкунчик», которые связывали их с их европейскими традициями. Но иногда это было связано и с традицией белого превосходства», — считает Потт. Поэтому в его новой постановке принимают участие дети из различных слоёв общества. И вместо того чтобы «выставлять напоказ традиционную аристократическую семью», они посещают «более безопасный и добрый город Джерси-Сити, город их мечты».



Такой подход к балету «Щелкунчик», вдохновлённый произведениями детского писателя Эзры Китса, призван продемонстрировать зрителям, что «все дети любят чудесные сказки, независимо от тех экономических условий, в которых они живут», подчеркнул хореограф в интервью The Christian Science Monitor.



Знаменитый хореограф и режиссёр Дебби Аллен, которая руководит собственной танцевальной академией, также считает, что спектакль «Щелкунчик» должен быть переделан для того, чтобы «лучше отвечать потребностям» современного общества. Она проводила отбор артистов и руководила репетициями мультикультурной танцевальной команды во время съёмок документального фильма «Танцевальные мечты: Горячий шоколадный Щелкунчик».



Аллен старается фокусировать внимание на том, чтобы передать реальную жизнь, поскольку мы живём в неоднородном мире — и это означает попытаться установить контакт с другими народами и культурами, прежде чем делать скороспелые и необоснованные выводы, поясняется в статье. Например, чтобы поставить для своего «Щелкунчика» сцену с исполнением чечётки, она обратилась за помощью к настоящей «звезде» чечётки Сэвиону Гловеру, чтобы добиться большей аутентичности.



«Это и есть основной вывод этого документального фильма: вместо того чтобы пытаться приблизиться к другой культуре, можно просто пригласить людей из этой культуры для совместной работы», — подчёркивается в статье. Остаётся надеяться, что подобные изменения в подходе и контакты с представителями других культур позволят создать «нечто более инклюзивное и аутентичное», в то же время сохраняя дух «Щелкунчика» и не лишая его сказочного очарования, заключает The Christian Science Monitor.