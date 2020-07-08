Шоу должно продолжаться: CBS News рассказал, как американский балет переживает пандемию

В условиях пандемии коронавируса Американский театр балета отменил не только весенний сезон, но и предстоящий осенний, передаёт CBS News. Но несмотря на отсутствие представлений, репетиции для танцовщиков продолжаются — чтобы не потерять форму, звёзды балета занимаются дома, осваивая новые уровни самодисциплины и приспосабливаясь под ограниченное пространство.

Нью-Йорк постепенно выходит из режима самоизоляции, но театры по-прежнему закрыты, и деятели искусства не знают, когда смогут вернуться на сцену. Несмотря на это, многие звёзды американского балета совершенствуются в своём ремесле прямо из дома. О том, как им это удаётся, расскажет Сара Иуолл-Уайс.

КРИСТИНА ШЕВЧЕНКО, балерина: Я впервые в жизни так долго не была в студии.

Танцовщики Кристина Шевченко и Кельвин Ройал III усиленно готовились к весеннему сезону в Американском театре балета...

КЕЛЬВИН РОЙАЛ III, артист балета: Для нас это один из наиболее энергозатратных сезонов в году.

…но вдруг коронавирус поставил привычный распорядок жизни на паузу.

КРИСТИНА ШЕВЧЕНКО: Когда мы вернулись в Нью-Йорк после нашего последнего турне в округе Ориндж, штат Калифорния, три-четыре дня ходили на репетиции, а потом в один момент все оказались на карантине.

Весь сезон, состоящий из 64 представлений в здании Метрополитен-опера в Нью-Йорке, по восемь в неделю, был отменён.

КЕЛЬВИН РОЙАЛ III: Для нас это оказалось такое… безумное время. Особенно учитывая и то, что происходит сейчас, — вся эта история с движением Black Lives Matter. Просто пытаемся как-то поддерживать в себе силы и пережить этот период.

Хотя шоу пока продолжаться не может, репетиции никто не отменял.

КАРА МЕДОФФ БАРНЕТТ, исполнительный директор Американского театра балета: В нашей труппе балетмейстер Карлос Лопес сразу начал вести онлайн-занятия прямо из своей гостиной.

Даже мастерам своего дела понадобилось время, чтобы приспособиться к новому формату.

КРИСТИНА ШЕВЧЕНКО: Очень сложно себя дисциплинировать, когда ты один дома. Бывают дни, когда ничего делать не хочется, и ты сидишь дома и думаешь, что можно ничего и не делать. Но понимаешь, что заниматься всё-таки нужно, нужно поддерживать форму, потому что она очень быстро теряется.

Сложность заключается ещё и в том, что репетиции проходят уже не в студиях Американского театра балета, а в нью-йоркских квартирах, где зачастую места не так уж и много.

КЕЛЬВИН РОЙАЛ III: Я живу в квартире площадью 46 квадратных метров, так что мои манёвры дома довольно ограничены.

Но, как и люди по всей стране, столкнувшиеся с новыми условиями жизни, танцовщики тоже научились под них подстраиваться.

КРИСТИНА ШЕВЧЕНКО: По истечении какого-то времени начинаешь вливаться в новый темп жизни и привыкать к нему. Я организовала себе всё дома так, чтобы была возможность репетировать, участвовать в онлайн-занятиях, проводить тренировки на выносливость, на силу.

Как теперь стало известно, Американский театр балета не планирует проводить и осенний сезон.

КАРА МЕДОФФ БАРНЕТТ: Такие вот печальные реалии пандемии, которые мы все пытаемся как-то преодолеть.

Но пусть занавес и остаётся закрытым — танцовщики всё равно пытаются разглядеть в ситуации светлую сторону.

КРИСТИНА ШЕВЧЕНКО: Сейчас в соцсетях есть столько прекрасных занятий, их проводит целое множество потрясающих танцовщиков, солистов своих трупп со всего мира. Они организуют занятия, обсуждения в прямых эфирах, делают столько всего мотивирующего — такого раньше не было.

Хотя до сих пор неясно, когда именно это случится, но эти танцовщики уверены, что шоу всё-таки должно продолжаться.

Сара Иуолл-Уайс, CBS News, Нью-Йорк.

Дата выхода в эфир 05 июля 2020 года.