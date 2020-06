Fox News: борцы с расизмом в США уничтожают искусство в невиданных масштабах, и его никто не защищает

Подобно «Талибану» или хунвейбинам Мао Цзэдуна, представители антирасисткого движения в США уничтожают предметы искусства в невиданных ранее масштабах, передаёт Fox News. Активисты хотят перечеркнуть историю и начать с нуля, и, что самое примечательное, институты, которые должны охранять традиции и искусство, ничего не делают ради защиты.

У всех политических культов есть нечто общее: ради своего видения мира они пытаются уничтожить историю и культуру. Для них всегда нулевой год. Мы видели это по всему миру на протяжении всей истории. В 2001 году в Афганистане «Талибан»* взорвал 1500-летние гигантские статуи будды. Они назвали их идолами и разрушили. Хунвейбины Мао (Цзэдуна. - ИноТВ) оскверняли могилы императоров и массово уничтожали древние произведения искусства.

Теперь тот же самый порыв к разрушению искусства пришёл в Соединённые Штаты. Начиналось со статуй конфедератов. Но очень быстро дошло, к примеру, до статуй Авраама Линкольна. В Бостоне такая статуя, по-видимому, будет снесена. Человек, подписавший «Прокламацию об освобождении рабов», теперь слишком большой расист, чтобы фигурировать в произведениях искусства. Статуи Колумба сбрасывают в озёра. Профессор права из Джорджии хочет разрушить Стоун-Маунтин, неповторимое произведение того же человека, который высек барельефы в горе Рашмор. Кстати, как вы считаете, долго ли нам придётся ждать, прежде чем взорвут гору Рашмор?

Сегодня в США произведения искусства уничтожаются в масштабах, которых раньше не видела наша история. И никто их не защищает. Мы спросили, что об этом думает Джерри Солтц, искусствовед и лауреат Пулитцеровской премии, человек, который по-настоящему ценит искусство и пишет о нём, с профессиональной точки зрения. Вот, что он нам ответил: «В этом нет большой беды. Нашу страну захлестнула революционная волна, цель которой — показать, что народ больше не намерен терпеть расизм. Здесь дело в том, кто придерживается левых взглядов, а кто — правых. Дело в том, что правильно, а что — нет». То есть человек, получивший Пулитцеровскую премию за свои труды об искусстве, полностью поддерживает уничтожение этого же самого искусства во имя революции. Вот в какой стране мы живём.

У нас в гостях Райан Гердаски, автор книги «Они нас не слушают: как элиты спровоцировали революцию правых популистов» (They're Not Listening: How The Elites Created the National Populist Revolution). Большое спасибо, Райан, что пришли к нам не передачу.

РАЙАН ГЕРДАСКИ, публицист, политический обозреватель: Вам спасибо, что позвали.

Итак, искусствовед и лауреат Пулитцеровской премии не защищает искусство и этим приходится заниматься ведущему передачи право-центристской направленности — что это за страна такая, получается?

РАЙАН ГЕРДАСКИ: Как мне кажется, нам стоит взглянуть на всех этих людей так же, как сторонники Чана Кайши смотрели на Мао. Они, говоря словам Питера Хитченса, борются за «смену режима». Члены антирасистского движения осознали, что институты, которые должны защищать и охранять традиции, историю и искусство, попросту сдались и стали лебезить перед сторонниками протестов.

Сейчас набирает силу это странное постсекулярное видение мира в духе Мишеля Фуко, которое заключается в том, что всё начинается с «нулевого года», как вы уже упомянули, что всё нужно оценивать только с позиций современности, что всё начинается только сегодня. Но, как когда-то сказала Камилла Палья, «лучше Яхве, чем Фуко». Потому что, когда мы имеем дело с организованной, настоящей религией, христианством, иудаизмом или чем хотите, в ней есть место таким этическим моментам, как прощение, спасение. У антирасистского движения такого нет — есть уголовное законодательство. Вы можете оказаться виновными в том, что у вас, как у белых, есть привилегии от рождения, но вы никогда не сможете это искупить, не сможете получить за это прощение. Вам никогда не стать достаточно сознательным и прогрессивным.

В этот новый «век разума» для нас наступил весьма мрачный период. Ведь, как всегда говорил Роджер Скрутон, «хорошее трудно создать, но легко уничтожить». Так вот сейчас мы уничтожаем много всего хорошего.

Это точно. Они стали теми, кого, как они утверждали на протяжении всей моей жизни, 50 лет, они ненавидят. Они выступают за сегрегацию, расизм, уничтожение предметов искусства и книг. На NPR вышла целая статья о том, как «деколонизировать свою книжную полку». Они книги сжигают! И это всё случилось так быстро.

Дата выхода в эфир 17 июня 2020 года.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.