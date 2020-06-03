Вести: афишу Королевского театра Брюсселя украсили дракой украинских депутатов

Дерущиеся украинские депутаты стали лицами нового сезона Королевской оперы Брюсселя. Как пишут «Вести», на афишу, которая украшает сайт театра, попала драка депутатов Верховной Рады, которая произошла 27 апреля 2010 года на заседании, где голосовали за вопрос ратификации соглашения о размещении Черноморского Флота в Севастополе.
Королевская опера Брюсселя презентовала новый сезон, который стартует осенью 2020 года. Как пишут «Вести», сезон назвали «Однажды сейчас», а его лицами стали... украинские депутаты.
Как продолжает издание, театр «Ла Монне» славится своими авангардными постановками, что говорит о современных взглядах его руководства. На афишу, которая украшает сайт театра, попала драка депутатов Верховной Рады, которая произошла 27 апреля 2010 года на заседании, где голосовали за вопрос ратификации соглашения о размещении Черноморского Флота в Севастополе. Видео этой же драки задействовано в трейлере сезона. А для афиш, которые нынче развешаны по всему Брюсселю, театр использовал момент драки с участием депутата от партии «Свобода» Игоря Мирошниченко с депутатом из компартии в апреле 2014 года.
«Глядя на кадры наших дерущихся слуг народа, невозможно не восхититься уровнем эмоций этих мужей в дорогих костюмах. Такой драйв и экспрессию не способен изобразить ни один театр. При этом невыносимо обидно, что представители нашей власти в глазах старой доброй Европы выглядят клоунами и не более того», — пишет автор материала.
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