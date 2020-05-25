FAZ: интернет стал слишком американским для Германии и её ценностей

Интернет — это не просто сеть. Он глубоко американизирован, считает журналист Frankfurter Allgemeine Юстус Бендер. По его мнению, культуру ведения споров и конфликтов в сети формируют американские концерны, основываясь при этом на американских ценностях, что не всегда подходит для Германии. Так, в США жёстко пресекают распространение фейковых новостей, но либерально относятся к травле и разжиганию ненависти в виртуальном пространстве.

Многие немцы видят нечто искусственное в том, как в интернете ведутся споры и дискуссии, пишет редактор немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Юстус Бендер.

Немцы считают, что это связано с техникой. По их мнению, в сети всё происходит «дико и неуправляемо». Некоторые полагают, что ненависть возникает, потому что в интернете высказывания часто вырываются из контекста. К тому же, то, что какой-нибудь аноним написал среди ночи после третьего бокала вина, заставляет качать головой тех, кто читает это поутру за завтраком в ясном сознании.

«Слишком редко люди замечают, что ультралиберальная культура спора, которую создают в интернете американские концерны, в некотором смысле связана со страной, в которой они базируются, — подчёркивает журналист издания. — Сеть это не просто сеть. Она глубоко американская».

В Америке гражданину нельзя не только открыто отрицать холокост, утверждать о превосходстве белой расы и требовать создания коммунистической однопартийной диктатуры. Нельзя также рассчитывать на том, что его сограждане будут отвечать на его предложения в явной форме.

Американское общество во многих сферах открыто для конфликтов, утверждает автор статьи. Прокурор выступает против обвиняемого, а тот защищается всеми доступными средствами. Доктор слишком дорого берёт за медицинское обслуживание, и возмущённый пациент уходит к другому врачу. Ведению конфликтов и споров молодёжь учат ещё со школы, в специальных дискуссионных клубах.

«Однако у свободы слова есть границы и в Америке», — настаивает корреспондент издания. В США запрещены непосредственные призывы к насилию, распространение снимков с обнажённым телом, нарушение авторского права и, если дело касается коронавируса, ложь, которая может представлять опасность для человека.

Немцы знают об этом, благодаря правилам Facebook: к разжиганию травли в соцсети относятся с большой либеральностью, зато фотографии женской груди строго запрещены. «Таковы ценности американской республики. Не все из них подходят Германии», — настаивает Бендер.

В том, что касается темы коронавируса, Facebook, Google и Twitter также руководствуются американскими ценностями. Они грубо действуют против фейковых новостей и теорий заговора. Их алгоритмы отдают предпочтение вдруг ставшими серьёзными источникам. По запросу COVID-19 через Google лишь с большим трудом можно найти теоретиков заговора.

«Невидимая рука сортирует информацию на хорошую и плохую, — пишет немецкая газета. — Это не конец пропаганды, но это больше, чем когда-либо пытались делать концерны. Они пытаются делать это только потому, что речь идёт о здоровье. Против политических экстремистов они действуют не так жёстко. В Америке это не принято».

По версии издания, немецкая и американская демократия «обороноспособны» в разной степени. В Америке граждане, в теории, обеспечивают эту способность к защите сами, по собственной инициативе. Немцы, скорее, ожидают её от авторитетных инстанций. Кто лишается права голоса, зависит от того, кого и когда официальные учреждения признают экстремистами.

Тот, кто предпочитает американскую систему, должен разрешить разжигание межнациональной розни и предоставить свободу действий неонацистам — в противном случае он будет непоследовательным. Поэтому времена коронавируса должны заставить немцев задуматься, насколько американской должна быть их сетевая культура, заключает корреспондент Frankfurter Allgemeine.