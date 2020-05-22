Süddeutsche Zeitung: Volkswagen извинился за расизм в рекламном ролике

Пользователи интернета разглядели в последнем рекламном ролике Volkswagen признаки расизма и обрушились с критикой на немецкий концерн, сообщает Süddeutsche Zeitung. В связи с этим компании пришлось извиниться за видео и удалить его из всех социальных сетей. Это была «ошибка и безвкусица», признали в Volkswagen.

Немецкий автомобильный концерн Volkswagen извинился за расизм в одном из своих недавних рекламных роликов и удалил его из социальных сетей, сообщает Süddeutsche Zeitung. Причиной тому послужила волна критики, обрушившаяся на компанию в интернете.

В рекламном видео нового Golf большая белая рука толкает чернокожего мужчину, а потом щелчком отшвыривает от автомобиля. К тому же в конце появляются буквы, складывающиеся в слово «Neger» (негр. — ИноТВ). Спикер инициативы «Чернокожие в Германии» Тахир Делла назвал ролик «абсолютно расистским», и сказал, что он снят «на грани дозволенного».

«Без сомнения: это видео — ошибка и безвкусица, — признали в Volkswagen. — Нам за него стыдно, и мы пока что не можем объяснить, как такое могло произойти. Поэтому мы обязательно проведём расследование». «Помня о своём собственном прошлом, Volkswagen выступает против любых форм расизма, ксенофобии и дискриминации», — подчеркнули в компании, напомнив, что в собственном коллективе проводят массу инициатив по обеспечению «разнообразия, интеграции и свободного от предрассудков сотрудничества».