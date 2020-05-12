CNN: Трамп прервал пресс-конференцию из-за перебранки с журналистами

Президент США Дональд Трамп поругался с представителями СМИ во время брифинга в Белом доме и закончил его раньше времени, пишет CNN. Одной из журналисток азиатского происхождения глава государства посоветовал задать свой «гадкий» вопрос Китаю, в чём многие критики президента увидели расизм и сексизм.
В понедельник президент Дональд Трамп внезапно прервал пресс-конференцию по коронавирусу в Белом доме после перебранки с журналисткой, сообщает CNN.
Как рассказывает издание, сотрудница телеканала CBS News задала хозяину Овального кабинета вопрос, почему он видит в тестировании соперничество мировых держав, тогда как более чем 80 тыс. граждан уже погибли из-за новой болезни. «Возможно, этот вопрос вам следует задать Китаю, — ответил Трамп журналистке азиатского происхождения. — Не спрашивайте меня, спросите Китай, хорошо?»
Затем президент попытался предоставить слово другому представителю СМИ, однако заметно задетая его репликой журналистка попросила объяснить, почему он говорит такие вещи именно ей. «Я говорю это любому, кто задаёт гадкие вопросы», — заявил глава государства и после непродолжительного препирательства завершил брифинг.
Многие осудили его поведение: по мнению Вольфа Блитцера из CNN, оно привело к «очень некрасивому окончанию» мероприятия. Сенатор Берни Сандерс назвал диалог «достаточно жалким», а самого Трампа «трусом, который ломает других, чтобы почувствовать себя всемогущим». Критики также указывают на расистский и сексистский характер произнесённых президентом фраз, отмечает CNN.
Число зарегистрированных в России случаев выявления коронавирусной инфекции увеличилось до 232,2 тыс. Таким образом, страна вышла на второе место в мире по количеству выявленных заболевших коронавирусом за весь период пандемии.
Главный врач больницы Святого Георгия в Петербурге Валерий Стрижелецкий прокомментировал произошедший в медучреждении пожар, в результате которого, по предварительным данным, погибли пять человек. По его словам, больница полностью возобновит приём пациентов к вечеру.
На странице двукратной чемпионки России и серебряной медалистки чемпионата Европы по фигурному катанию Анны Щербаковой в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение об уходе из группы Этери Тутберидзе. Позднее и сообщение, и сама страница Щербаковой были удалены.
Пресс-служба телеканала Setanta Sports, транслирующего турниры Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) на территории Украины, сообщила, что на данный момент правительство страны не запрещало показывать схватки с участием действующего чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова.
Генеральная прокуратура России взяла на контроль проверку в связи с пожаром в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где, по предварительным данным, погибли пять человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что не переманивал в свою команду ни бронзовую медалистку чемпионата Европы Александру Трусову, ни специалиста Сергея Розанова.
Российский нападающий Кирилл Капризов, в прошлом сезоне защищавший цвета клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА, не сможет выступать за команду Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» в нынешнем сезоне, если тот будет возобновлён.
Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о наказании чиновников за хамство. Документ опубликован в думской электронной базе данных.