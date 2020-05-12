CNN: Трамп прервал пресс-конференцию из-за перебранки с журналистами

Президент США Дональд Трамп поругался с представителями СМИ во время брифинга в Белом доме и закончил его раньше времени, пишет CNN. Одной из журналисток азиатского происхождения глава государства посоветовал задать свой «гадкий» вопрос Китаю, в чём многие критики президента увидели расизм и сексизм.

В понедельник президент Дональд Трамп внезапно прервал пресс-конференцию по коронавирусу в Белом доме после перебранки с журналисткой, сообщает CNN.

Как рассказывает издание, сотрудница телеканала CBS News задала хозяину Овального кабинета вопрос, почему он видит в тестировании соперничество мировых держав, тогда как более чем 80 тыс. граждан уже погибли из-за новой болезни. «Возможно, этот вопрос вам следует задать Китаю, — ответил Трамп журналистке азиатского происхождения. — Не спрашивайте меня, спросите Китай, хорошо?»

Затем президент попытался предоставить слово другому представителю СМИ, однако заметно задетая его репликой журналистка попросила объяснить, почему он говорит такие вещи именно ей. «Я говорю это любому, кто задаёт гадкие вопросы», — заявил глава государства и после непродолжительного препирательства завершил брифинг.

Многие осудили его поведение: по мнению Вольфа Блитцера из CNN, оно привело к «очень некрасивому окончанию» мероприятия. Сенатор Берни Сандерс назвал диалог «достаточно жалким», а самого Трампа «трусом, который ломает других, чтобы почувствовать себя всемогущим». Критики также указывают на расистский и сексистский характер произнесённых президентом фраз, отмечает CNN.