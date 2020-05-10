CNN: Обама назвал ответ Трампа на коронавирус «абсолютно хаотичной катастрофой»

Бывший президент США Барак Обама выступил с самой жёсткой на настоящий момент критикой реакции администрации Трампа на пандемию коронавируса, пишет CNN. В частности, экс-глава Белого дома назвал ответные меры, предпринимаемые нынешними властями в борьбе с COVID-19, «абсолютно хаотичной катастрофой».
Экс-президент США Барак Обама выступил с резкой критикой ответных мер администрации Трампа на коронавирусный кризис, назвав их «абсолютно хаотичной катастрофой», сообщает CNN. Такое заявление, как отмечается в статье, он сделал в ходе частного телефонного разговора с людьми, работавшими с ним в Белом доме.
Этот жёсткий комментарий, достоверность которого подтвердили три бывших сотрудника администрации Обамы, стал на данный момент его самой суровой оценкой того, как президент Трамп и его команда справляются со смертоносной пандемией.
В ходе получасовой беседы со своими бывшими подчинёнными бывший президент США отметил, что реакция Вашингтона на вспышку коронавируса стала важным напоминанием, почему во время глобальных кризисов правительству необходимо сильное руководство. Таким образом, как подчёркивает CNN, Обама попытался убедить бывших членов своей команды активнее участвовать в предвыборной кампании кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена.
«Грядущие выборы крайне важны на всех уровнях, поскольку бороться мы будем не с конкретным человеком или политической партией. Мы боремся против долгосрочных тенденций, в рамках которых эгоизм, принадлежность к той или иной группе, раскол и отношение к другим как к врагам стало более мощным импульсом в американской жизни», — заявил Обама.
Между тем, пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани отреагировала на заявление Обамы, сказав: «Ответ президента Трампа на коронавирус носил беспрецедентный характер и спас жизни американцев».
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