Спецпредставитель США: если Москве нужен СНВ-III, ей придётся усадить Пекин за стол переговоров

США, скорее всего, не станут продлевать заключённый с Россией договор СНВ-III, если в нём не будет участвовать Китай, заявил в интервью The Washington Times спецпредставитель американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. При этом он добавил, что если Москва думает о продлении этого соглашения, то ей следует усадить Пекин за стол переговоров.
Соединённые Штаты вряд ли продлят Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III ) с Россией, если Китай не станет частью этих договорённостей. Об этом в интервью The Washington Times заявил новый спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
По его словам, прежде чем думать о продлении этого соглашения, срок действия которого истекает уже в следующем году, Москве следует «привести Китай за стол переговоров».
«Одним из основных недостатков СНВ-III — среди многих других его проблем — является то, что он не включает китайцев, — подчеркнул Биллингсли. — СНВ-III — это вопрос, за который хватаются русские. Но он ничего не делает для США в плане нашей озабоченности по поводу Китая, и он ничего не делает для США в плане нашей озабоченности действиями России, которые представляют собой серию дестабилизирующих шагов за пределами этого договора».
Он также отметил, что если Китай хочет быть великой державой, как продолжает говорить руководство КНР, то он должен вести себя как великая держава и должен присоединиться к переговорам по вооружениям.
«А для этого надо прийти к столу переговоров, сесть и начать процесс обеспечения больших гарантий, большей открытости, большей прозрачности в том, что касается их планов, намерений и реальных возможностей, чтобы таким образом успокоить Соединённые Штаты», — сказал Биллингсли.
При этом, по мнению американского спецпредставителя, новые ядерные системы Китая должны вызвать беспокойство у России.
Он также добавил, что администрация Обамы договорилась в своё время об «очень слабом режиме проверки» того, как соблюдается соглашение.
«На самом деле в нём очень мало того, что содержалось в первоначальном договоре СНВ. Также в нём имеются значительные лазейки в плане того, как на самом деле проводится проверка. И русские пользуются этими лазейками. Таким образом, подобное поведение также должно прекратиться», — подчеркнул он.
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