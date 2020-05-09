Wall Street Journal заподозрил у Трампа «комплекс Наполеона»
Россия, как ни одна другая страна, сказалась на президентстве Дональда Трампа. Однако, как отмечает автор статьи в The Wall Street Journal, она также повлияла и на карьеру другого лидера — Наполеона Бонапарта. Он ворвался на европейскую сцену, «как метеор», он сломал все правила сначала во французской политике, а затем и в европейском военном деле, смог построить величайшую империю в Европе со времён Римской. «А затем он пошёл на Россию», — пишет автор статьи.
Сегодня же многие задаются вопросом, не станет ли для Трампа коронавирус тем же, что для Наполеона 1812 год? Не столкнулся ли Трамп с врагом, которого не может победить?
Изначально у Наполеона были неоспоримые преимущества, среди которых автор статьи выделяет сильный национализм во Франции, который позволял армии передвигаться быстрее всех остальных. И у Трампа его сторонники были столь воодушевлены, что могли стоять часами, чтобы получить билет на его собрание.
У Наполеона было интуитивное чутьё в тактике боя вдобавок к знаниям. И для успеха Трампа важно сочетание подготовки и стратегической интуиции. Он изучал это поле боя — общественное мнение, — работая с казино и телевидением.
Цинизм и бесстрашие Наполеона поражали оппонентов, которые привыкли к более благородным методам ведения войны и дипломатии. Такой же эффект оказывали и личные нападки Трампа, несоблюдение им привычных стандартов правды и неуважение базовых принципов политической жизни.
Но к началу российской кампании магия Наполеона начала тускнеть, а к битве под Лейпцигом 1813 года против него выступили войска с такой же мощной мотивацией. Так и сейчас демократы в США столь же злы, как сторонники Трампа в 2016 году.
В России главные качества Наполеона оказались ему не в помощь: он не мог дать решающей битвы, не мог пойти неожиданно другой дорогой в стране, где не было ни карт, ни дорог. Выживание его армии в итоге зависело от того, на что он не мог повлиять: от еды и провианта. Так же и с Трампом: он не может проводить массовые собрания в эпоху социального дистанцирования, не может найти лекарство, не может обвинить во всём своих оппонентов.
У Наполеона движение поддерживалось его личным успехом, когда он иссяк, ушли и соратники. Не будет ли так же и с Трампом, задаётся вопросом автор статьи в The Wall Street Journal. Однако как Наполеон не был окончательно сломлен после России, так и Трамп сейчас ещё на плаву. Но пандемия, бесспорно, оказывает на него своё действие и останется для него главной угрозой за его президентский срок, средство против которой он пока не нашёл.
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