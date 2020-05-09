Wall Street Journal заподозрил у Трампа «комплекс Наполеона»

Как Россия стала для Наполеона предвестницей окончания его империи, так и Трамп сейчас столкнулся с вызовом, на который пока не может дать ответа и с которым не может бороться привычными ему методами, пишет The Wall Street Journal. Так что автор статьи задаётся вопросом, не постигнет ли Трампа судьба Наполеона.

Россия, как ни одна другая страна, сказалась на президентстве Дональда Трампа. Однако, как отмечает автор статьи в The Wall Street Journal, она также повлияла и на карьеру другого лидера — Наполеона Бонапарта. Он ворвался на европейскую сцену, «как метеор», он сломал все правила сначала во французской политике, а затем и в европейском военном деле, смог построить величайшую империю в Европе со времён Римской. «А затем он пошёл на Россию», — пишет автор статьи.



Сегодня же многие задаются вопросом, не станет ли для Трампа коронавирус тем же, что для Наполеона 1812 год? Не столкнулся ли Трамп с врагом, которого не может победить?



Изначально у Наполеона были неоспоримые преимущества, среди которых автор статьи выделяет сильный национализм во Франции, который позволял армии передвигаться быстрее всех остальных. И у Трампа его сторонники были столь воодушевлены, что могли стоять часами, чтобы получить билет на его собрание.



У Наполеона было интуитивное чутьё в тактике боя вдобавок к знаниям. И для успеха Трампа важно сочетание подготовки и стратегической интуиции. Он изучал это поле боя — общественное мнение, — работая с казино и телевидением.



Цинизм и бесстрашие Наполеона поражали оппонентов, которые привыкли к более благородным методам ведения войны и дипломатии. Такой же эффект оказывали и личные нападки Трампа, несоблюдение им привычных стандартов правды и неуважение базовых принципов политической жизни.



Но к началу российской кампании магия Наполеона начала тускнеть, а к битве под Лейпцигом 1813 года против него выступили войска с такой же мощной мотивацией. Так и сейчас демократы в США столь же злы, как сторонники Трампа в 2016 году.



В России главные качества Наполеона оказались ему не в помощь: он не мог дать решающей битвы, не мог пойти неожиданно другой дорогой в стране, где не было ни карт, ни дорог. Выживание его армии в итоге зависело от того, на что он не мог повлиять: от еды и провианта. Так же и с Трампом: он не может проводить массовые собрания в эпоху социального дистанцирования, не может найти лекарство, не может обвинить во всём своих оппонентов.



У Наполеона движение поддерживалось его личным успехом, когда он иссяк, ушли и соратники. Не будет ли так же и с Трампом, задаётся вопросом автор статьи в The Wall Street Journal. Однако как Наполеон не был окончательно сломлен после России, так и Трамп сейчас ещё на плаву. Но пандемия, бесспорно, оказывает на него своё действие и останется для него главной угрозой за его президентский срок, средство против которой он пока не нашёл.



