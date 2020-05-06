American Interest: Россия использует пандемию в своей политической войне против Запада

Под предлогом оказания помощи разным странам в борьбе с коронавирусом Россия продолжает свою политическую войну против Запада, пишет The American Interest. Авторы статьи уверены, что благодаря таким эффектным жестам и игре на публику во время пандемии Москва хочет укрепить свой авторитет и восстановить репутацию.

Сегодня, когда внимание всего мира приковано к борьбе с распространением болезни, Кремль использует пандемию в своей политической войне против Запада. Как пишет The American Interest, это не может удивить тех, кто в последние годы следит за поведением России, поскольку Москва всегда стремится воспользоваться любыми кризисами.

Как отмечает издание, 22 марта, когда Евросоюз колебался и проявлял нерешительность в борьбе с коронавирусом, итальянский премьер-министр Джузеппе Конти согласился на предложение Путина о предоставлении гуманитарной помощи. Действия русских получили широкую огласку в Италии и других странах. Телевидение часто показывало кадры российских военных автоколонн, едущих по пустым итальянским автострадам. Итальянцы размещали в социальных сетях свои фотографии в обнимку с российским флагом. Министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини официально поблагодарил Россию за оказанную помощь.

Но вскоре стало очевидно, что всё не так, как кажется: газета La Stampa рассказала, что 80% российской помощи оказались «бесполезны», а издание La Repubblica сообщило о том, что российские граждане в Италии предлагали итальянцам деньги за размещение в интернете видео со словами благодарности в адрес России за оказанную помощь.

Ничем не отличается и деятельность Москвы в США. Медицинская помощь, которая была доставлена из России в Америку, оказалась коммерческой поставкой, а не гуманитарной, вся стоимость которой была в полном объёме оплачена Соединёнными Штатами.

«Детали поставки и цена, о которых ранее не сообщалось, опровергают публичные заявления Кремля и президента Дональда Трампа и вызывают вопросы о том, не является ли эта поставка для России главным образом пиар-акцией, поскольку американской разведке хорошо известно, что Москва занимается дезинформационными кампаниями», — прокомментировали ситуацию в компании ABC News.

Кроме того, Кремль направил 11 самолётов с помощью в Сербию и собирается отправить ещё три самолёта в автономный сербский регион в составе Боснии Республика Сербская. По мнению авторов статьи, таким образом Москва хочет повлиять на внутреннюю и внешнюю политику этих стран.

Но российская дипломатия помощи не ограничивается Европой и Америкой. 21 апреля российский МИД заявил, что с просьбой о помощи к Москве обратились несколько неназванных африканских государств и что эти просьбы рассматриваются. В последние годы Россия настойчиво усиливает своё влияние на африканском континенте, наращивая поставки оружия и подписывая соглашения в сфере безопасности. В Африке есть немало грандиозных, но неосуществлённых российских проектов, поэтому этот континент также стал благодатной почвой для расширения российского влияния во время кризиса.

Как заключает издание, под предлогом оказания помощи разным странам мира в борьбе с коронавирусом Россия хочет «сформировать новые пропагандистские стереотипы о себе как об ответственной силе на международной арене». Она надеется, что благодаря таким эффектным жестам и игре на публику во время пандемии Россия укрепит свой авторитет и восстановит репутацию.