DE: глава Пентагона обвинил Москву и Пекин в «продвижении своих интересов» за счёт коронавируса

«Потенциальные оппоненты» США будут пытаться использовать пандемию коронавируса для укрепления собственных позиций и создания раскола внутри Европы и НАТО, заявил глава американского Минобороны Марк Эспер. Как сообщает The Daily Express, Эспер в качестве примера подобной «вредоносной» деятельности привёл развитие китайскими компаниями сетей 5G в европейских странах — однако на фоне пандемии «геополитические шаги» стала предпринимать и Москва.

Министр обороны США Марк Эспер заявил в понедельник в ходе пресс-конференции в Пентагоне, что Россия и Китай «используют пандемию коронавируса для продвижения своих интересов в Европе», сообщает британский таблоид The Daily Express. По данным издания, глава американского Минообороны, в частности, упомянул, что планы Пекина по развитию мобильных сетей в Европе имеют «вредоносный» характер.

«Соединённые Штаты понимают, что отдельные страны попытаются воспользоваться пандемией как поводом вложиться в важнейшие сектора промышленности и инфраструктуры, что в долгосрочной перспективе окажет эффект на безопасность. Наши потенциальные оппоненты почти наверняка будут совершать попытки воспользоваться ситуацией для продвижения собственных интересов и создания раскола внутри НАТО и Европы. Важным примером подобной вредоносной деятельности со стороны Китая являются Huawei и сети 5G», — цитирует Эспера The Daily Express.

Как напоминает обозреватель британского издания, США ранее рекомендовали другим странам «бойкотировать» Huawei — крупнейшего в мире производителя телекоммуникационного оборудования, продвигающего сейчас свои решения для создания сетей 5G в Европе, — а также подвергать «тщательной проверке» аналогичную продукцию производства другой китайской компании ZTE. В Вашингтоне убеждены, что Китай в будущем сможет использовать оборудование в целях шпионажа, подчёркивает журналист. «Зависимость от китайских поставщиков может сделать ключевые системы уязвимыми к созданию помех, манипуляциям и шпионажу, — прокомментировал ситуацию в понедельник Марк Эспер. — Это, в свою очередь, подвергнет риску наши возможности по коммуникации между собой и обмену разведданными».

Китай вместе с Россией также оказал поддержку Италии, которая первой в Европе столкнулась с пандемией, отправив в страну врачей, медицинское оборудование и медицинские маски, пишет The Daily Express. Оказанная Риму Москвой поддержка, в рамках которой в Италию были направлены медработники российских вооружённых сил, «привлекла внимание к тому, насколько ограниченной была помощь, полученная итальянцами от Евросоюза», и дипломаты стран ЕС и НАТО в целом восприняли такие действия России как «геополитический шаг», отмечает журналист газеты.

Россия также отправила гуманитарную помощь и в США, однако при этом выставила американской стороне за направленный в страну груз «счёт на 600 тысяч долларов», говорится в материале DE. Президент США Дональд Трамп прокомментировал этот шаг так: «Владимир Путин предложил нам много высококачественного медицинского оборудования, и я его принял. При помощи него, вероятно, удастся спасти множество жизней».