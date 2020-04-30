Daily Express: Москва осудила попытки Запада потребовать от Пекина компенсацию за коронавирус

Россия не поддерживает требования ряда стран Запада к Китаю по выплате компенсаций за несвоевременное информирование мирового сообщества об эпидемии коронавируса, сообщает Daly Express со ссылкой на слова главы МИД Сергея Лаврова. При этом Лавров подчеркнул, что в настоящее время приоритетной задачей России является победа над пандемией.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва огорчена попытками Запада «показывать пальцем на ту или иную страну» в поисках виновных в пандемии коронавируса, пишет Daily Express.

В частности, Лавров осудил США и ряд стран Европы за их обвинения в адрес Китая с требованиями от него компенсации за несвоевременное информирование мирового сообщества об эпидемии.

«Президент США Дональд Трамп, обращаясь недавно к этому вопросу в ходе одной из своих бесед с прессой, сказал, что, возможно, и со стороны США будут предъявлены такие претензии, но в гораздо больших объёмах, нежели сотни миллиардов долларов США», — отметил глава ведомства.

Daily Express напоминает, что обвинения в адрес Пекина вызваны отсутствием прозрачности в том, что касается распространения заболевания, о котором впервые сообщили в январе в Ухани, где первый случай заражения выявили в конце декабря 2019 года. В настоящее время число заболевших в мире превысило 3 млн человек, при этом COVID-19 унёс жизни более 217 тыс. человек.

По мере усугубления последствий пандемии для мировой экономики, страны по всему миру, в том числе Великобритания, Австралия и США, подняли вопрос ответственности Китая. Издание отмечает, что только в одних Соединённых Штатах за пять недель за пособием по безработице обратились более 26 млн человек, не говоря о том, насколько серьёзные потери понёс рынок.

Лавров подчеркнул, что в настоящее время важнейшей задачей Москвы является победа над коронавирусом. По словам министра, после этого возникнет необходимость расследовать причины появления пандемии, для того чтобы понять, как с ней бороться в будущем, если прогнозы учёных о том, что коронавирус может вернуться, окажутся верными.

При этом Лавров подчеркнул, что исследования будут проводиться не для того, чтобы политизировать вспышку, а для того, чтобы получить чёткое представление о том, как передаётся вирус, пишет Daily Express.