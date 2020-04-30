USA Today: на фоне коронавируса и скандалов Boeing сократил 10% рабочих мест
Компания Boeing планирует сократить 10% рабочих мест на фоне проблем, вызванных пандемией коронавируса, и кризиса безопасности самолётов семейства 737 Max, пишет USA Today.
В среду авиапроизводитель сообщил, что он закроет приблизительно каждую десятую позицию в компании в результате ряда сокращений и ликвидации свободных вакансий. На конец 2019 года в фирме насчитывалось около 161 тыс. рабочих мест. Подобного шага со стороны Boeing ждали, учитывая, что они должны замедлить финансовое падение компании.
Boeing сообщил о втором подряде убыточном квартале притом, что более 40 кварталов подряд фирма получала прибыль. В первом квартале компания зафиксировала убыток в размере $641 млн по сравнению с прибылью в $2,15 млрд в прошлом году за тот же период.
От моментального коллапса фирму спасает лишь стабильность оборонного и космического отделов. При этом Boeing, по слухам, может прибегнуть к федеральной помощи после того, как американские законодатели включили в недавний пакет стимуляционных мер положение, позволяющее компании получить сумму до $17 млрд.
Между тем, клиенты Boeing приостановили свои закупки самолётов и временно отказались от услуг по техобслуживанию ввиду падения пассажиропотока. Кроме того, американская авиакомпания по-прежнему страдает из-за скандала с самолётами линейки 737 Max.
По словам Boeing, она предпринимает целый ряд шагов с целью упрочить своё финансовое положение, открывая срочные кредитные линии, сокращая произвольные расходы и приостанавливая программы обратного выкупа акций и выплату дивидендов.
Показатель денежных средств, который говорит о способности компании выживать в кризис, поднялся с $9,5 млрд в четвёртом квартале до $15 млрд в конце первого квартала во многом благодаря долговой нагрузке, выросшей с $27,3 млрд до $38,9 млрд. В совокупности за первый квартал компания зафиксировала негативный свободный денежный поток в $4,73 млрд.
«Доступ к дополнительной ликвидности будет очень важным для восстановления Boeing и аэрокосмического производственного сектора, и компания активно изучает все возможные варианты, — говорится в заявлении фирмы. — Boeing полагает, что получит достаточную ликвидность для финансирования своей деятельности».
Кроме того, компания на прошлой неделе объявила о разрыве более чем четырёхмиллиардной сделки с бразильским авиапроизводителем Embraer по созданию совместного предприятия, которое на 80% принадлежало бы американской фирме. Хотя Embraer и направила это дело в арбитраж, аналитики полагают, что отказавшись от сделки, Boeing может сэкономить миллиарды долларов, подытоживает USA Today.
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