Hill: коммерческие полёты NASA станут «началом конца» России как космической державы

Программа коммерческих полётов NASA должна заработать уже летом 2020 года, и это станет «началом конца» для России как космической державы, утверждает The Hill. Американские компании SpaceX и Boeing собирались начать доставлять астронавтов на МКС и обратно ещё в 2017 году и, несмотря на ряд задержек, не отказались от своей цели — создать частные космические линии и попутно лишить Россию преимущества в космосе.

Если ничего непредвиденного не случится, коммерческая программа NASA заработает уже летом 2020 года, говорится в недавнем докладе Генерального инспектора NASA. Это событие, помимо прочего, говорит о «начале конца России как космической державы», утверждает The Hill.

Изначально предполагалось, что Dragon компании SpaceX и Starliner компании Boeing начнут доставлять астронавтов на Международную космическую станцию и обратно к 2017 году. Технические сбои и другие проблемы вызвали задержку программы коммерческих полётов на три года.

Кроме того, задержки могут привести к временному сокращению экипажа МКС с сопутствующим замедлением научных исследований и разработок орбитальной лаборатории. Главная инспекция NASA рекомендует агентству оплатить дополнительные полёты на корабле «Союз», чтобы восполнить этот пробел. Для этого космическому агентству придётся использовать деньги, выделенные на другие приоритеты, если не удастся убедить конгресс покрыть эти расходы, отмечается в статье.

Хорошая новость заключается в том, что вскоре американцы впервые с 2011 года смогут стартовать на американском космическом корабле с американской территории, подчёркивает издание. Слишком долго длившаяся зависимость американцев и других космонавтов от России наконец-то закончится, уверяет The Hill.

Два инцидента, произошедшие год назад, иллюстрируют растущую проблему контроля качества российской космической программы. Один из кораблей «Союз», пристыковавшийся к Международной космической станции после доставки нового экипажа, оказался негерметичным. Причина, по-видимому, заключалась в отверстии, которое было пробурено в переборке космического корабля. Другой запуск «Союза» был прерван из-за неисправности датчика.

«Союз» успешно летает с 1960-х годов и пользуется репутацией надёжного корабля. Но если «халтурный контроль качества» и коррупция начинают компрометировать его надёжность, то Америке нужны собственные коммерческие космические полёты, и лучше рано, чем поздно, настаивает The Hill.

Россия не досчитается примерно $85 млн за место в «Союзе», которые платит NASA. Такая сумма будет выплачена в 2020 году, когда космическое агентство ожидает получения кораблей для коммерческих космических полётов. Российская экономика, чрезмерно зависимая от нефти и газа и страдающая от коррупции и неэффективности, вряд ли будет вкладывать в отрасль средства, необходимые для компенсации недостающих платежей с американской стороны, полагает автор статьи. По его мнению, президент России Владимир Путин также тратит слишком много денег на «имперские авантюры» в Сирии и на Украине, чтобы что-то оставалось на поддержку российской космической программы. Способна ли Россия сохранить независимость в космической отрасли, остаётся под вопросом, считает журналист издания.

Если NASA будет финансировать американские, а не российские компании, занимающиеся космическими полётами, это позволит создать в отрасли частный сектор. Возможность доставлять людей на низкую околоземную орбиту и обратно будет иметь решающее значение для развития частных космических станций, которые в конечном счёте будут дополнять, а затем заменять МКС, рассуждает автор The Hill.

Каждый полёт на МКС с экипажем Dragon и Starliner будет иметь дополнительное место, которое частный космический путешественник может приобрести для краткосрочного пребывания в орбитальной лаборатории. Ранее несколько предприимчивых смельчаков организовывали частные рейсы на МКС, используя капсулы «Союз». В будущем частные космические путешественники будут летать на американском космическом корабле к МКС, а затем и к частным космическим станциям. NASA заинтересовано в покупке некоторых из этих мест для собственного пользования.

Прежде чем коммерческие космические корабли SpaceX и Boeing будут сертифицированы NASA и смогут перевозить астронавтов на МКС и с неё, им предстоит решить несколько задач. Но будущее, в котором частные космические корабли смогут перевозить не только грузы, но и людей, приближается, утверждает издание.

Иногда этот процесс казался невероятным. Ещё одно открытие главной инспекции NASA заключалось в том, что космическое агентство платит Boeing больше, чем SpaceX, за практически такую же услугу — $90 млн за место вместо $55 млн. Руководитель SpaceX Илон Маск этим недоволен.

Однако значение имеет только одно — это цель создать частные космические линии в рамках коммерческой программы с дополнительным бонусом в виде вытеснения России, которая становится «всё более враждебной», подчёркивает издание. В конечном итоге все перипетии на этом долгом пути будут представлять интерес только для историков, заключает The Hill.